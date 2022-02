Borràs no dimitirà pel cas Juvillà però admet que el resultat no ha estat "bo"

Laura Borràs @ep





La presidenta del Parlament, Laura Borràs , ha assegurat aquest dilluns que no dimitirà per la gestió del cas de l'escó del ja exdiputat de la CUP Pau Juvillà , que va ser donat de baixa el 28 de gener dins del termini que havia requerit la Junta Electoral Central (JEC), tot i que ha admès que el resultat no ha estat “bo”.





"No dimitiré. Tinc l'obligació de pensar en tots els escenaris, i el de la dimissió també ho és, i d'escoltar totes les persones que tinc al meu voltant. Però veient tot el que ha passat, si jo em fos llegit" com una renúncia, una manera de veure que el que ha passat ha estat un error”, ha explicat en una entrevista a Rac1.





Tot i el que ha passat, Borràs ha defensat l'estratègia que va dur a terme, al·legant que "serà única que cal fer si es vol plantar cara a l'Estat", però ha reconegut que el resultat no ha estat satisfactori i que les batalles no sempre es guanyen.