Sanitat i les CCAA acorden que les mascaretes deixin de ser obligatòries a exteriors

Persones amb mascareta al carrer @ep





El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat aquest dilluns, en un ple extraordinari del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) , que s'elimini l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes a l'exterior i en recomana l'ús quan es produeixin aglomeracions i quan no es pugui respectar la distància de seguretat.







Així mateix, han aprovat pujar els límits dels aforaments per a les competicions esportives de la Lliga Nacional de Futbol Professional i la Lliga de l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), així com d'altres esdeveniments esportius multitudinaris. D'aquesta manera, es passa del 75% al 85% per a esdeveniments a recintes oberts i l'aforament màxim de fins al 50% per a esdeveniments a recintes tancats passa a ser del 75%.





Aquestes mesures, que seran portades demà per la ministra de Sanitat, Carolina Darias al Consell de Ministres, s'espera que entrin en vigor dijous que ve, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat dimecres.





D'altra banda, Darias ha compartit amb el CISNS els importants avenços aconseguits per Espanya en matèria normativa pel que fa al Certificat COVID Digital al si de la Comissió Europea.





En aquest sentit, cal remarcar que s'ha publicat una proposta de modificació del Reglament (UE) 2021/953 amb l'objectiu, entre d'altres, que als Certificats COVID digitals (CCDs) de la UE puguin emetre's a persones que participen a assaigs clínics de vacunes COVID-19 (com és el cas de la vacuna espanyola Hipra) i que aquests certificats puguin ser acceptats per altres Estats membres per no aplicar restriccions a la lliure circulació.





En aquesta línia, el Ministeri de Sanitat ha plantejat l'emissió de CCD-UE de recuperació basats en tests d'antígens i no només en proves PCR com fins ara. "Aquests avenços hauran de seguir el seu curs normatiu per consolidar-se", assenyalen des de Sanitat.





Aquest matí la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, confirmava en una entrevista a TVE que aquesta mesura s'havia aprovat i seria ratificada aquest dimarts al Consell de Ministres. "Hem treballat la mà de les CCAA i el que fem és un procés d'escolta activa", ha assenyalat, recordant que "afortunadament" la incidència ha baixat i es pot "flexibilitzar" aquesta mesura.