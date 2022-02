Mor l'actriu Margarita Lozano

L'actriu lorquina Margarita Lozano @ep





L'actriu Margarita Lozano ha mort als 90 anys. L'Ajuntament de Lorca ha decretat tres dies de dol oficial la mort. Lozano era natural de la ciutat i reconeguda intèrpret, van informar fonts municipals en un comunicat.





Lozano va rebre, entre altres premis, la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura i va ser Doctora Honoris Causa per la Universitat de Múrcia. A més, era Filla Predilecta de Lorca.





" Sempre li estarem molt agraïts per portar el nom de la seva terra per tot el món, i fer-ho sempre amb tant d'orgull ", ha dit l'alcalde, Diego José Mateos.





A més dels tres dies de dol oficial, la bandera de Lorca situada al balcó de l'Ajuntament onejarà a mig pal en senyal de dol “per tan gran pèrdua per al món de la cultura del nostre país, i també per a tota la nostra ciutat, on resideixen els seus familiars, veïns i amics”, ha indicat el regidor.





La capella ardent s'instal·larà a la casa on va passar els últims anys, situada a Puntes de Calnegre, per desig exprés de la família, i l'enterrament tindrà lloc aquest dimarts a Ramonete.





"Margarita Lozano ha deixat una empremta molt profunda tant al cinema com al teatre, actuant a les ordres dels millors directors de l'època com Luis Buñuel, Paolo Pasolini o Mario Camus", ha afegit Mateos.