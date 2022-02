Arran intenta tornar a ocupar la seu del PP a Barcelona

Protesta davant la seu del PP @ep





L'organització juvenil de l'Esquerra Independentista Arran ha protestat aquest dilluns al matí i ha enganxat cartells a la seu del PP català a Barcelona davant del judici que aquest dimarts afronten sis militants d'Arran per l'ocupació de la seu dels populars a 2017.





" 5 anys més tard tornem a ocupar la seu convençudes que l'organització és la clau de la victòria i que la repressió no ens atura ", ha afirmat la portaveu d'Arran, Marina Gispert, en referència que al març del 2017 Arran va ocupar la seu del PP per reivindicar el referèndum de l'1-O i mesos més tard diversos militants van ser detinguts per aquesta acció.





Fonts del PP han explicat que "no han arribat a entrar" dins la seu, sinó que han empaperat els vidres i s'han quedat davant la porta fent un discurs i minuts més tard se n'han anat.