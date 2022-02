“Requiem” de Mozart a La Factoria Cultural de Terrassa

Al teatre hi ha ocasions notables ia la 39 temporada de dansa BBVA de Terrassa n'hi ha algunes que es poden qualificar sense exageració d'excepcionals. Aquest va ser el cas de la reposició del “Requiem” de Mozart que, en coproducció de La Factoria Cultural de Terrassa amb el Crea Dance Company by Maria Rovira i l'Orquestra Simfònica del Vallès i amb la col·laboració del Cor de Cambra de Granollers, sota la direcció de Josep Vila Jover, va ser estrenat fa tres anys i acaba de refer-se al Centre Cultural egarenc.





Com és ben sabut, aquest Rèquiem va ser l'última de la moltes Misses compostes per Mozart i, de fet, la seva obra pòstuma doncs no va arribar a poder completar-la. Va constituir un encàrrec de cert un personatge anònim que el mestre va anar posposant per la necessitat d'atendre altres compromisos fins que, ja malalt, va emprendre la seva composició que va haver de culminar, sota les indicacions de Mozart, el seu deixeble Süssmayr. El Rèquiem en Re menor, KV 626, que tal és la seva denominació exacta de l'obra, consta de diverses parts, algunes dividides al seu torn en successives seqüències, que corresponen a les pròpies de la cerimònia eucarística catòlica: Introito Réquiem Aeternam, Kyrie eleison, Sequentia Dies irae, Offetorium Domine Jesu., Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Comuni Lux Aeterna i culmina amb l'Ave Verum Corpus.





El repte principal d'aquesta coproducció és haver sabut enriquir la interpretació musical i coral amb la seva expressió coreogràfica en una simbiosi perfecta. En efecte, l'excelsitud d'una partitura com aquesta, summament complexa i executada excel·lent, queda subratllada als ulls dels espectadors per l'esplèndida i inspirada interpretació corpòria dels dotze components de la companyia de María Rovira que, situats al centre de l'espai escènic i envoltats del públic, subratllen l'execució orquestral mitjançant unes coreografies de subjugant bellesa i rotunda inspiració visual que es materialitza en una coreografia pletòrica de plasticitat amb què acrediten no només la seva excel·lent preparació física, sinó també l'inspirat llenguatge poètic que intenten expressar .





Que la reposició d'aquest Rèquiem havia despertat inusitat interès en el públic egarenc va ser una cosa que vam poder comprovar des de la mateixa arribada el Centre Cultural quan vam contemplar una cua llarguíssima d'espectadors que esperaven el moment d'accedir a la sala i que es va reiterar al final. de la funció amb aplaudiments inacabables i reiterats, subratllats per nombrosos braus.