La celebració del dia d'Espanya a Expo Dubai 2020 i la presència amb aquest motiu a l'emirat àrab de Pedro Sánchez, president del Govern espanyol, ens ha fet recordar la celebració d'aquest esdeveniment que, excepcionalment i com a conseqüència de la pandèmia, ha tingut que endarrerir gairebé dos anys la seva execució però que a més, i per raó de la seva ubicació, ia diferència d'altres edicions anteriors d'aquesta mateixa manifestació, està tenint lloc a l'hivern per evitar la sufocant calor estival que regna a la península aràbiga. Arribar a Dubai en plena celebració de l'Expo 2020 suposa una temptació difícil d'eludir.







Pavelló d'Espanya





No hi ha dubte que Expo Dubai 2020 ha estat ocasió propícia perquè els Emirats despleguessin amb molta generositat una mostra magnificent del seu poder econòmic. De moment, els organitzadors, han estat disposats a facilitar l'accés a l'esdeveniment de tota mena de públics i en el cas dels visitants que poguessin arribar per mar havien previst aquesta contingència organitzant un servei gratuït d'autobusos entre els dos punts. Vam poder comprovar com el recorregut, malgrat fer-se a primera hora del matí d'un diumenge, amb el trànsit clar, dura una mica més d'una hora, cosa que acredita el seu allunyament del centre urbà ja que el recinte s'estén més enllà dels gratacels i dels parcs i jardins urbans de les mil i una nits, perfectament cultivats, amb flors fresques, espectaculars i rutilants la vida dels quals garanteix un cuidat sistema de reg per aspersió. Dit més clarament, es troba situat en ple desert, això sí, perfectament urbanitzat… sobre uns voltants on es distingeix amb claredat la sorra. Però com que el metro urbà de Dubai ha estat, a més, ampliat fins a aquest lloc, els residents a la ciutat poden accedir així mateix còmodament per aquest mitjà de transport.





La primera sorpresa arriba a l'accés al recinte perquè per això cal estar en possessió de la corresponent entrada, francament econòmica: 12'99 dòlars per al públic en general, entenent com a tal el comprès entre els 18 i els 59 anys. Perquè els menors de 18 anys i els més grans de 60, juntament amb les persones amb alguna discapacitat, entren gratuïtament. Bravo! Tot i això, i malgrat ser festiu, no hi ha excés de concurrència i l'entrada es pot fer sense cap dificultat en pocs minuts.









Bé, a partir del punt pel qual hem accedit, la Porta de la Sostenibilitat, cap on anar? Divisem a la dreta ia poca distància el pavelló d'Espanya i ens llença la terra i la celebració del seu dia i ens pica la curiositat de veure quina imatge hem volgut portar fins al desert d'Aràbia, ja que l'eix central del muntatge respon al títol una cosa críptica de “Intel·ligència per a la vida”. Només entrar ens rep uns escacs gegants. Resulta que Espanya reclama la primacia del joc perquè des de l'Alta Edat Mitjana existia en territori peninsular un precedent dels escacs, sembla que portat pels àrabs, i que va aparèixer referenciat al Llibre dels Jocs d'Axedrez, Daus i Taules que va fer escriure Alfonso X el Sabio, encara que va aconseguir les seves característiques actuals a partir del segle XV com es va acreditar amb el Llibre de la Invenció Liberal i d'Art del Joc de l'Axedrez de Ruy López de Segura. Tot fa pensar que l'emigració jueva del 1492 va ser un factor decisiu en la difusió del joc per la resta del món, encara que a Espanya el seu cultiu va decaure ostensiblement fins ben entrat el segle XX. Vela!





Una gran sala circular presidida per una peça suspesa amb muntatge audiovisual, “Dínamo”, ideat per Canogar, convida a baixar per una rampa circular fins a la planta inferior on es troba la sala de projeccions i la zona expositiva. El pas per la primera permet contemplar un curt de Nacho Vigalondo titulat Lluna d'agost de desenvolupament desconcertant. Sembla més aviat una pel·lícula de terror en què personatges situats a diversos escenaris queden absorts per un fenomen paranormal d'origen i significat desconeguts. Tant com aquesta obra per al visitant. Que tot i això després pot saber que Espanya posseeix 48 llocs declarats patrimoni de la Humanitat, que durant 28 anys ha estat líder en trasplantaments o que més de 4.000 paraules de l'espanyol tenen origen àrab, alguna cosa és una cosa. Però la veritat és que la imatge, els recursos i els atractius del país brillen per la seva absència, tret d'una parva piràmide alimentària de la qual sembla deduir-se que a Espanya es pot menjar de tot perquè de tot hi ha a la seva terra (com publicitava cert anunci de televisió dient que era el país més ric del món; Tampoc cal exagerar…!)





A la sortida, una botiga de records provoca el disgust del meu amic Pedro, conspicu barcelonista: entre les samarretes que s'ofereixen només n'hi ha una de futbol i és la del Reial Madrid. Comenta amb alguna sorna que li haurà satisfet veure-la Pedro Sánchez, president del Govern, que merengui confés.





Espanya és present, diria que molt més brillantment, en altres punts d'Expo Dubai. Potser de manera menys advertida, però sens dubte més espectacular. Per exemple, en els dos pavellons més grans: els dels Emirats Àrabs Units, país amfitrió, que va ser dissenyat per Rafael Calatrava, autor al seu torn del de Qatar, i el d'Aràbia Saudita, creat a Sevilla per l'estudi de Boris Micka Associates . Més encara sembla que fins a mig centenar d'empreses espanyoles han participat d'una manera o altra en els continguts o els materials d'altres instal·lacions com per exemple al Pavelló –un dels cinc temàtics- de la Sostenibilitat.





El pavelló d'Aràbia Saudita és realment espectacular, amb una façana que s'obre cap amunt i on el visitant es pot veure reflectit al seu sostre. La sorpresa més gran la rep en baixar i trobar-se amb un cercle de pluja de descàrrega intermitent en què pot entrar i/o sortir… això sí, amb molt de compte per no mullar-se en els moments que cau l'aigua. Després ascendeix per una escala mecànica, al llarg del recorregut del qual una col·lecció de miniatures de gran tamany exhibeix els principals monuments, palaus i recintes històrics del país fins a arribar a una àmplia sala dotada d'un espectacular cinerama a la vista i als peus, a el que es projecta un viatge audiovisual pels punts més destacats d'aquest país immens.





Impossible visitar en tan sols una hores tots els pavellons. El més inaccessible, el del Japó, per al qual cal cita prèvia, obra de l'arquitecte Nagayama. Però a prop hi ha el d'Itàlia, al qual sí que vam poder accedir amb facilitat moguts, sobretot, per la curiositat de veure, entre altres atractius i imatges del país, la reproducció a mida real del cap del David de Miguel Ángel. En aquesta mateixa línia, també hi havia una altra reproducció, aquesta a menor mida, és clar, de la torxa de l'estàtua de la Llibertat de Nova York al pavelló dels Estats Units on, seguint una catifa rodant, s'informava de les investigacions aeroespacials que culminen, a la sortida, amb la reproducció d'un coet utilitzat en aquests menesters.





Cada país s'esforça per mostrar tot allò que li resultava més interessant promocionar. I així Hongria exhibeix la seva oferta hidrotermal subratllada amb una divertida immersió dels visitants en un mar de… bombolles de plàstic per tal de contemplar còmodament d'aquesta guisa un audiovisual sobre els balnearis magiars. Els països modestos o de menys possibles, en canvi, presenten aspectes de la seva cultura i tradicions de forma més succinta com, per posar un exemple, el de Bhutan on es presenten reproduccions a mida reduïda dels seus monuments i una mostra de vestimentes tradicionals . A tot això cal sumar-hi els pavellons temàtics dedicats a l'Oportunitat, la Sostenibilitat, la Mobilitat i el pavelló del Jubileu.





No falten elements espectaculars a l'aire lliure com les cascades gegantines al que descarreguen generosos al·luvions d'aigua i formen un espectacle la mera visió del qual refresca el tòrrid ambient de qualsevol dia en el sempre calorós, encara que sigui a l'hivern, recinte d'Expo Dubai, cosa que fa oblidar, almenys durant uns moments, que, de fet, estem en ple desert.





I com una mostra més de l'esplendidesa desplegada pels organitzadors, funciona en servei gratuït de transport que circula ininterrompudament per l'interior del recinte i que recull i diposita els visitants a petició dels mateixos interessats i sense més requisit que reclamar la atenció del conductor aixecant la mà.