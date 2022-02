L'OMS adverteix que l'impacte de la pandèmia del Covid-19 "se sentirà durant dècades"

Tedres Adhanom Ghebreyesus @ep







El director general de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que l'impacte de la pandèmia de COVID-19 "se sentirà durant dècades".





"L'impacte de la pandèmia de la COVID-19 se sentirà durant dècades, especialment entre els grups més vulnerables. Com més es prolongui la pandèmia, pitjors seran aquests impactes", ha ressaltat en roda de premsa aquest dilluns després de firmar un conveni de col·laboració amb la Mancomunitat de Nacions.





Tedros ha insistit que les "devastadores" conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 "van molt més enllà de la pròpia malaltia" . "Ha aprofundit les desigualtats econòmiques, socials i sanitàries a tot el món, a països de totes les mides i nivells de renda", ha detallat.





Per això considera "fonamental" que els països "col·laborin encara més per recolzar tots els països a vacunar el 70% de la seva població per a mitjans d'aquest any, enfortir la resistència dels sistemes de salut i treballar per una recuperació econòmica inclusiva" .





Tedros ha defensat la necessitat de "reduir aquesta bretxa" com "una prioritat urgent per a l'OMS, no només per controlar la pandèmia i salvar vides, sinó també per protegir els mitjans de vida i donar suport a una recuperació sostenible". " Només podem salvar aquesta bretxa treballant junts en col·laboració, com passa amb molts dels reptes a què ens enfrontem ", ha postil·lat.





En aquest context, l'acord amb la Mancomunitat de Nacions estableix set prioritats: “Promoure la salut per a tothom, enfortir la seguretat sanitària mundial, promoure entorns saludables, millorar la salut dels grups vulnerables, transformar l'aprenentatge permanent, construir una associació de dades i crear un espai per a la innovació".