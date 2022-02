Denuncien que Colau vol privatitzar la Banda Municipal de Barcelona

Ada Colau @ep





La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, denuncia que l'alcaldessa Ada Colau pretén privatitzar la Banda Municipal de Barcelona, una institució amb cent trenta-sis anys d'història que ha estat un referent de la cultura de la ciutat.





Segons s'ha informat CSIF, tant des del departament de recursos humans de l'Ajuntament com des de l'Institut de Cultura de Barcelona, l'Ajuntament té la intenció de subrogar el personal de la Banda Municipal de Barcelona al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra.





Des de CSIF declaren: “No entenem que en aquests moments l'Ajuntament es plantegi una subrogació de les treballadores i treballadors a un Consorci, que es converteix en una pseudoempresa privada, en què des de la seva gerència es vanaglorien que no tenen cap obligació de complir amb el Conveni de l'Ajuntament de Barcelona amb els seus treballadors i que arrossega un dèficit important. Aquesta subrogació l'entenem des de CSIF com un intent de “treure's de sobre” a la Banda. Per molt que se signin acords de garanties per a les treballadores i treballadors, si en un futur l'Auditori decideix desfer la Banda, perquè la considera deficitària, les professores i professors no podran tornar a l'Ajuntament perquè no hi haurà cap lloc de treball municipal on accedir . No arribem a comprendre com un Ajuntament que es diu progressista i que està per la internalització de serveis (com s'ha fet recentment amb APC, SARA o PIAD) pretengui obrar de forma contrària amb la Banda Municipal de la ciutat i externalitzar-la”.





La Banda Municipal de Barcelona ja ha patit una progressiva retallada de personal. De noranta professors han passat als cinquanta-sis actualment. També han patit un deteriorament en les condicions laborals. Si és tot el personal funcionari, en aquests moments només queden cinc funcionaris i la resta és personal laboral que des de l'Ajuntament es neguen a funcionaritzar.





Per això, CSIF ha remés un escrit a l'alcaldessa on li demana que faci marxa enrere en la seva pretensió d'externalitzar el personal, que iniciï un procés de funcionarització de tot el seu personal i faci la convocatòria de les, aproximadament, trenta places addicionals que són necessàries per a un correcte funcionament de la institució.