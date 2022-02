Consum es nega a publicar la marca d'hamburgueses que ha provocat un brot de salmonel·losi

Recurs hamburguesa @ep





FACUA-Consumidors en Acció considera lamentable que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), dependent del Ministeri de Consum , es negui a fer pública la marca de les hamburgueses de pollastre que el passat mes de desembre va provocar un brot de salmonel·losi a dues residències de gent gran de Madrid.





Després de conèixer que l'Agència havia emès una alerta on advertia d'un brot de salmonel·losi associat amb el consum d'hamburgueses de pollastre fabricades a Espanya i distribuïdes a Espanya, Irlanda, Malta i Portugal i que tant el Ministeri de Consum com la Comunitat de Madrid havien confirmat que el brot s'havia produït en dues residències de gent gran amb catorze casos, l'associació es va dirigir a l'Aesan per instar-lo a donar tota la informació possible sobre l'assumpte, inclosa la marca dels productes afectats.





Ara, l'organisme ha respost a la petició de FACUA negant-se a fer pública aquesta informació amb el pretext que "la destinació dels productes ha estat el canal majorista i no el consumidor final" i que "la informació ha estat difosa dins dels vies del control oficial".





Per tant, l'Aesan assenyala que "no es considera necessari advertir la ciutadania sobre l'existència de productes al mercat que puguin suposar un risc per a la seva salut".

Manca de transparència





En aquest sentit, FACUA critica que l'Agència s'enroqui en la falta de transparència i lamenta que les administracions públiques no només no donessin a conèixer tota la informació des d'un primer moment, sinó que segueixin sense voler fer públiques encara el fabricant, els distribuïdors, la marca i el lot del producte contaminat (o qualsevol altra referència que en permeti la identificació).





L'associació considera una excusa molt pobra que la destinació de les hamburgueses no sigui "el consumidor final" , i adverteix que, en haver-se comercialitzat al mercat majorista, els usuaris podrien haver adquirit el producte al pes en carnisseries, botigues d'alimentació o supermercats, o haver-ho consumit en establiments d'hostaleria.





FACUA recorda que l'article 8 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, assenyala com a dret dels consumidors "la informació correcta sobre els diferents béns o serveis i l'educació i divulgació per facilitar el coneixement sobre el seu ús adequat, consum o gaudi".





De la mateixa manera, també recull "la protecció dels seus drets mitjançant procediments eficaços, especialment en relació amb les persones consumidores vulnerables".





L'associació, per tant, demana a l'Aesan que deixi d'ocultar dades que resultin d'interès per als usuaris, per tal que puguin prendre les mesures i les precaucions que considerin necessàries, i doni a conèixer tota la informació relativa a les hamburgueses que van provocar el brot de salmonel·losi al desembre.