Cinc experiències irrepetibles i exclusives per gaudir de la Costa Brava i el Pirineu de Girona

A primers de març obre Espai Cràter, a Olot ; a la primavera ja serà visitable el nou Celler Perelada, obra de RCR; proliferen els allotjaments ecoturístics i amplien els seus serveis; s'estrenen les visites per conèixer el procés d'elaboració del vi de gel a Llívia; s'hi ofereixen tasts sensorials d'AOVE Fontclara; o experiències per (re)descobrir l'Empordà i la Costa Brava. Aquestes són algunes de les úniques, exclusives i segures propostes amb què les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona busquen sorprendre els seus visitants el 2022 i millorar les xifres de l'any passat, quan la província de Girona va rebre la visita de més de 5, 6 milions de turistes, i 17 milions de pernoctacions, procedents majoritàriament dels mercats català, francès i de la resta d'Espanya.





Aquestes són algunes de les experiències turístiques més noves amb què la Costa Brava i el Pirineu de Girona sorprendrà els qui la visitin el 2022.





-Nova Bodega Perelada . Des de fa tres generacions, Perelada s'ha consolidat com un dels grans noms propis al sector vinícola. Però el celler segueix mirant el futur, raó per la qual la família Suqué-Mateu –propietaris de Perelada– van confiar en l'estudi RCR, guardonat amb el Pritzker d'arquitectura, per a la construcció del seu nou celler, que s'inaugurarà a mitjan any , amb què pretén ser la primera d'Europa a comptar amb la certificació ambiental i energètica LEED® BD+C, que acreditarà la sostenibilitat i alta eficiència del seu disseny i construcció. Les noves instal·lacions tindran capacitat per donar entrada a 2.700.000 kg de raïm i produir prop de 1.900.000 de vi i 2.240.000 ampolles. La divulgació de la cultura del vi i la venda del producte adquiriran una gran importància, convertint el celler en un equipament emblemàtic d'interès enoturístic a la Costa Brava i dins de la Ruta del Vi de la DO Empordà enfocat a degustacions, visites i oferta de lleure. Web: https://perelada.com/







Cabanyes entre Valls





- Dormir a les cabanes de Cabanyes entre Valls : Qui no ha somiat des de petit dormir en una cabana dalt d'un arbre? Els qui s'acostin a la Vall de Bianya ho podran fer realitat. Cabanyes entre Valls ofereix quatre cabanes i un restaurant de cuina casolana, de temporada i de proximitat i on la natura, els valors ecològics, la comoditat i el disseny es combinen per crear una aventura emocionant i memorable. En aquest entorn privilegiat, en què en dies clars es pot veure el Golf de Roses a 70 km de distància, el visitant troba benestar i es pot endinsar en un bosc singular d'alzines al costat de la masia amb alzines centenàries i un altre bosc singular de faigs , també centenaris que envolten la font de l'Espunya, on l'ocell fuster ha trobat un hàbitat adequat per niar i reproduir-se. L'establiment ofereix rutes de senderisme, rutes a cavall i excursions amb globus. Web: https://www. cabanyesentrevalls.com/ca/

- Visita enoturística per conèixer lelaboració del vi de gel. Fa una mica més de deu anys, va néixer LLIVINS , un projecte amb cor nascut de la il·lusió de cinc amics que van començar a produir vi a més de 1.200 m d'altitud, a Llívia, a la Cerdanya, creant el primer celler de vins d'alçada a el Pirineu de Girona. I és que ja, durant l'Edat Mitjana es feia vi a la Cerdanya i amb LLIVINS, s'ha recuperat la viticultura a la comarca com a art agrícola tradicional. Les joies del projecte són DNeu i DGel, tots dos amb el distintiu de vins vegans i de viticultura ecològica. Els amants del vi podran conèixer de primera mà el procés d'elaboració d'aquest curiós vi i, per descomptat, gaudir-ne al wine bar amb vistes panoràmiques a la Cerdanya. Web: https://tastethealtitude.com/ llivins/





Oli de Fontclara





- Experiències oleogastronòmiques al Baix Empodrà a Oli Fontclara . L'enfocament sostenible de la finca és un senyal d'identitat de Fontclara . De manera respectuosa i ecològica, sota la supervisió del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que garanteix el compliment de les normatives exigides, es cultiven unes 6.000 oliveres en 35 hectàrees de terreny, molts arbres centenaris. Les olives de les varietats arbequina i argudell es recullen verdes a finals de setembre o principis doctubre. Per posar en valor aquesta riquesa, Finca Zanotelli, amb la col·laboració de la cuinera Iolanda Bustos, coneguda com la xef de les flors i amb un estil de cuina basat en els productes de proximitat i el paisatge de l'Empordà, i de Gastronomy Experience organitzen activitats com a visites amb tast sensorial botànic d'AOVE Fontclara, tast d'AOVE, visita amb tast d'AOVE i menú d'arròs de Pals. Web: https://www.fontclara.es/



- Vivències per (re)descobrir l'Empordà i la Costa Brava amb gent local . Arquitectes, dissenyadors, emprenedors, vinicultors i famílies de l'Empordà obren les portes de casa seva als visitants perquè puguin llogar-les per dies o setmanes. Totes elles són cases que emocionen. Cadascuna diferent i acuradament seleccionada per la seva decoració, entorn i espais. Però a més, Viu Empordà ha dissenyat diferents rutes i experiències de la mà de grans experts i apassionats del lloc. Així, en grups reduïts és possible fer una ruta amb barca per les millors cales i racons de la costa del Montgrí al costat d'un gran coneixedor de la costa, la geografia, la fauna i els secrets; navegar pel cap de Creus a bord d'un veler de 26 metres; redescobrir l'Empordà a través de l'olfacte; o fer una ruta a peu pel Montgrí, descobrir un dels entorns més ben conservats de l´Empordà al costat d´un bon coneixedor de la zona i acabar la ruta amb un esmorzar entre oliveres. Web: https://www.viuemporda.com/