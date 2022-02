El Govern central proposa a sindicats i patronal elevar el SMI fins a 996 euros mensuals

Yolanda Díaz @ep





El Ministeri de Treball i Economia Social ha proposat a sindicats i empresaris elevar el salari mínim interprofessional (SMI) fins als 996 euros mensuals, 31 euros per sobre de la quantitat actual (965 euros mensuals per catorze pagues), segons ha anunciat aquest dilluns la secretària d'Acció Sindical de CC.OO., Mari Cruz Vicente.





Després de la reunió celebrada aquest dilluns al Ministeri de Treball per abordar la pujada de l'SMI de cara al 2022, Vicente ha explicat que la proposta del Govern se situa a la banda mitjana del recomanat pel Comitè d'Experts sobre l'SMI, que va aconsellar una pujada entre 24 i 40 euros per a aquest any.





La quantitat oferta per Treball es troba per sota dels 1.000 euros que demanen els sindicats. En tot cas, la responsable sindical ha advertit que, "s'acordi allò que s'acordi", la pujada s'haurà d'aplicar amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any.





Un cop realitzada la proposta del Govern, sindicats i empresaris es donaran un temps, fins aquest dimecres, per consultar i debatre l'oferiment del Ministeri als seus òrgans de direcció respectius. Dimecres a la tarda, a les 17.00 hores, se celebrarà una nova reunió, que conclourà, segons Vicente, amb "acord o sense acord", però amb un resultat, ja que el tema "no té gaire més recorregut".





Sobre la postura empresarial, Vicente ha indicat que no s'han manifestat "d'una manera concreta", ja que volien conèixer la proposta per després traslladar-la als seus òrgans interns.