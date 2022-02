El CIS torna a donar guanyador al PSOE a CyL i el PP no sumaria majoria absoluta ni amb VOX

Fernández Mañueco @ep





L'enquesta publicada aquest dilluns pel CIS ha tornat a donar com a vencedor a la cita electoral de diumenge que ve, 13 de febrer, el PSOECyL , que obtindria entre 29 i 34 escons i el 30,1% dels vots, mentre que el PP (29,7%) --a qui dóna entre 24 i 30 escons-- no sumaria majoria absoluta per poder governar ni amb VOX (11%), el resultat del qual, segons aquest sondeig, seria de 8-9 procuradors.





Aquesta enquesta flaix del CIS s'ha realitzat amb 3.918 entrevistes en un total de 670 municipis repartits per les 9 províncies de Castella i Lleó, entre els dies 27 de gener i 2 de febrer, és a dir, els primers dies de la campanya electoral. Segons precisa el CIS, s'ha fet una selecció aleatòria de telèfons fixos i mòbils sense considerar una estratificació prèvia de quotes per sexe i edat a la selecció de les persones entrevistades. El percentatge de telèfons fixos i mòbils utilitzat ha estat del 22% i del 78%, respectivament.





Segons el citat sondeig, Ciutadans (7,6%) podria tenir grup propi, ja que li atribueix entre 2 i 5 escons, mentre que Unidas Podemos (7,2%) podria mantenir els dos escons que té actualment i pujar fins a quatre. Passa el mateix amb UPL (Unió del Poble Lleonès) amb el 4,6% dels vots que passaria d'un escó a aconseguir entre 2 i 3 procuradors, igual que Per Àvila (1,2%), que obtindria entre 1 i 2 escons.





A més, obtindria entre 2 i 3 representants 'Soria Ya' (1,9%), formació sorgida de la plataforma del mateix nom que va néixer fa 20 anys per lluitar contra la despoblació en aquesta província i que concorre per primera vegada a unes eleccions.





Aquests resultats no reflecteixen una possibilitat clara de govern per part de cap dels dos grans partits. Així, la suma de PSOE més Unides Podem, al millor dels escenaris, suposaria 38 escons. I el mateix passa amb el PP, que al millor dels escenaris dels seus resultats amb els de Vox, sumarien 39 procuradors.





Pel que tots dos blocs, dreta i esquerra, dependrien dels acords que poguessin dur a terme amb Ciutadans, UPL, Per Àvila i Soria Ya!.





EL PSOE BAIXA EN ESTIMACIÓ DE VOT, PERÒ PUJA A ESCANS





Respecte a l'enquesta publicada el 26 de gener passat pel CIS, l'estimació de vot cau en tots els grans partits a excepció de VOX, que passa del 9,3 a l'11% dels suports. Igualment, creix en estimació de vot UPL, en passar del 4 al 4,6%; Per Àvila, de l'1,1 a l'1,2% i Sòria Ja, de l'1,6 a l'1,9%.





Per part seva, el PSOE, vencedor de les eleccions segons aquesta enquesta, baixa del 30,8 al 30,1% en estimació de vot però manté el seu sostre de procuradors en 34 escons , mentre que creix el seu sòl, dels 25 escons de l'enquesta del gener als 29 de la publicada aquest dilluns.





PP BAIXA UNA DESENA EN INTENCIÓ DE VOT I PERD 2 ESCONS DEL SEU MÀXIM





En el cas del PP, baixa una dècima en intenció de vot, del 29,8 al 29,7%, però respecte a l'enquesta del gener perd dos escons, en passar de 32 a 30 escons, a més que també baixa a el mínim de procuradors, en passar de 27 a 24.





Ciutadans mantindria la mateixa estimació d'escons, entre 2 i 5, per això podria tenir grup propi d'aconseguir els cinc procuradors que li atorga com a màxim el sondeig, però baixa en estimació de vot, en passar del 7,9 al 7,6 per cent.





El mateix passa amb Unidas Podemos, que baixa més d'un punt en estimació de vot, del 8,7% al 7,2%, fet que es tradueix en una baixada en escons, en passar de l'estimació de l'enquesta del gener, que el situava en una forquilla que anava de 3 a 5 procuradors a una altra que va de 2 a 4.