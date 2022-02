Jorge Javier Vázquez, en xoc després de patir un accident que qualifica com un 'avís' de Mila Ximénez

Jorge Javier Vázquez @ep





Minuts abans de començar ' Dissabte Deluxe ' vèiem a Instagram un storie de Sonsoles Ónega en què podíem veure Jorge Javier Vázquez acompanyat per Miguel Ángel Nicolás, Mercedes Milá i ella mateixa després d'haver acudit a veure 'Desmuntant Sèneca'. No cridava l'atenció la imatge, sí que el text que establia la presentadora: "Està viu de miracle, ja us explicarà ell aquesta nit".





Jorge Javier Vázquez apareixia a la petita pantalla passades les 22h i confessava davant de tots els espectadors del 'Deluxe' que havia patit un accident a la seva obra de teatre que li havia deixat en xoc: "Hi ha un moment en què estic assegut i tot a fosques, i, de cop i volta, el bastidor que cau al final, ha caigut abans d'hora... Jo estava dient el text i escolto el so, el bastidor es ve a sobre, i m'he llençat al pati de butaques, a les fosques, i em he enganxat una hòstia... No m'hauria donat, de totes maneres, només es manipula quan estic fora de la zona de perill. Però jo m'ho veia a sobre".





El presentador, en xoc encara, assegurava que havia hagut de parar la funció uns minuts, però malgrat l'ensurt la va acabar i més tard va requerir de l'equip mèdic: "Ha hagut de venir l'ambulància. A terra, sense poder-me moure. gent es pensava que era la funció. Hem suspès durant tres minuts”.





El millor de tot és que el presentador ha explicat que aquest accident creu que és un avís de la seva amiga Mila Ximénez , que li està volent dir que ja val de patir i de queixar-se per tot, que s'ha de centrar a viure. I és que ell presentador ha estat uns mesos baixos d'estat d'ànim i havia sentit fins a dues vegades que 'algú' li havia tocat... per això ha compartit amb el seu públic la seva percepció:





"He arribat a la conclusió que he tingut un avís de Mila Ximénez. Últimament estava perdent el temps pensant en què he de fer per ser feliç i he tingut l'avís de 'prou tristeses', a pensar com estem, en què ens falta... ens falta viure. Ens està fent veure que cal sortir. Sempre porto una foto del meu pare i de Mila i avui només hi havia la de Mila".