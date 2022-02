Catalunya és la segona CCAA que més fons europeus va rebre el 2021 després d'Andalusia

Pedro Sánchez amb Pere Aragonès @ep





Les comunitats autònomes que més fons europeus van rebre el 2021 en números absoluts van ser Andalusia (17,03%) i Catalunya (14,04%), seguida per la Comunitat de Madrid (10,79%), que, malgrat tenir-ne una població aproximada d'1,8 milions superior a la Comunitat Valenciana, s'hi situa molt propera pel que fa al repartiment, ja que a la regió valenciana se li va transferir el 9,38%.





Així es recull al document que ha fet públic aquest dilluns el Govern en què recopila els criteris de repartiment dels més d'11.200 milions d'euros de fons europeus que ha distribuït entre les comunitats autònomes. En aquest text, defensen que aquests criteris s'han acordat prèviament amb els executius regionals a les conferències sectorials.





En aquest context, Andalusia s'emporta 1.915.598.461 milions, Catalunya , 1.578.698.924 milions d'euros, la Comunitat de Madrid , 1.213.277.685 milions, i el País Valencià , 1.054.975.501 milions.





Darrere d'aquestes regions, Castella i Lleó (6,60%); Galícia (6,06%); Castella-la Manxa (5,35%); Canàries (4,97%); País Basc (4,28%); Extremadura (3,87%); Aragó (3,66%); Múrcia (3,02%); Balears (2,77%); Astúries (2,66%); Navarra (1,84%); Cantàbria (1,52%); La Rioja (0,99%); Ceuta (0,17%); Melilla (0,16%).





Aquest repartiment dista del percentatge de població que té cada comunitat autònoma respecte del total de població d'Espanya (47.385.107 persones):













El Govern defensa que, encara que no és l'únic criteri de repartiment, en nombres absoluts les comunitats que més fons han rebut el 2021 coincideixen amb aquelles que tenen una població més gran, per la qual cosa es tracta d'un factor clau.





DESPRÉS DE LA POLÈMICA PEL REPARTIMENT





Així, el Ministeri d'Hisenda ha fet aquest moviment on recull tots els criteris tècnics utilitzats per al repartiment dels fons europeus després de la polèmica suscitada per la crítica d'algunes comunitats autònomes per la transferència d'aquests diners. Encara més, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va portar aquest assumpte als tribunals per uns fons addicionals a quatre comunitats per a projectes d'ocupació.





En aquest context, el Govern ha decidit fer públic aquest document de recopilació que, segons defensa en una nota de premsa, reflecteix que la distribució de fons "compleix amb una sèrie de criteris tècnics objectius acordats prèviament per totes les parts i que estan basats en indicadors, estadístiques i dades lligades a cadascun dels components i inversions del Pla”.





De fet, l'Executiu defensa que la major part de recursos destinats a les entitats territorials s'han debatut i acordat en conferències sectorials, realitzant-se d'acord amb "els criteris objectius de distribució fixats per les sectorials respectives, i per tant, de manera consensuada" .





MÉS DE 11.200 MILIONS D'EUROS





En total, a data 31 de desembre de 2021, s'han assignat a les comunitats autònomes un total de 11.246,8 milions d'euros. A través de conferència sectorial, concretament, s'han transferit un total de 8.831,4 milions d'euros i a través d'altres instruments, com ara concessions directes o convenis, un total de 2.415,4 milions d'euros.





Segons Hisenda, l'objectiu del document recopilat pel govern és agrupar tots els criteris de distribució dels fons europeus acordats el 2021 per cada conferència sectorial o per altres instruments com ara concessions directes.





"En el document es pot comprovar que els criteris de distribució estan amb caràcter general acordats als òrgans de cooperació amb les comunitats i que estan relacionats amb cadascuna de les polítiques públiques dels components del Pla de Recuperació", reivindica Hisenda.