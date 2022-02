Zuckerberg amenaça de tancar Instagram i Facebook a Europa

Aplicacions de Facebook i Instagram @ep





Facebook i Instagram es poden tancar a tot Europa, ha dit l'empresa matriu Meta Plattforms, propietat de Mark Zuckerberg . El problema es redueix a les regulacions de dades europees que impedeixen que Meta, la companyia abans coneguda com a Facebook, transfereixi, emmagatzemi i processi les dades dels europeus en servidors amb seu als EUA.





En el seu informe anual a la Comissió de Borsa i Valors dels EUA, Meta va advertir dijous passat que si no s'adopta un nou marc i l'empresa ja no pot fer servir el model actual d'acords, probablement s'haurà d'allunyar del continent. .

Meta va declarar que el processament de dades d'usuaris entre països és crucial per a orientació comercial i publicitària.





"Si no podem transferir dades entre països i regions on operem, o si tenim restriccions per compartir dades entre els nostres productes i serveis, podria afectar la nostra capacitat per proporcionar els nostres serveis, la manera com brindem els nostres serveis o la nostra capacitat per orientar anuncis ", es llegeix al comunicat.





Meta va aclarir que creu que podrà arribar a un nou acord aquest any, però si no ho fa, va afirmar: “ Probablement no puguem oferir alguns dels nostres productes i serveis més importants, inclosos Facebook i Instagram, a Europa ”.