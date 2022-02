Brussel·les respon al PP que Espanya no és entre els països als quals ha demanat control de despesa

Valdis Dombrovskis @ep







La Comissió Europea ha respost aquest dilluns al Partit Popular que Espanya no es troba a la llista de països als quals ha demanat que reduís la despesa pública en les seves recomanacions de l'octubre passat, entre els quals sí que hi ha Itàlia , Lituània i Letònia .





" Diversos països de la zona euro, Itàlia, Lituània i Letònia, han rebut una crida a la cautela en la despesa pública, però Espanya no entrava en aquests països que han rebut la notificació ", ha respost el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovkis, a una pregunta de l'eurodiputada popular Isabel Benjumea a la comissió d'Afers Econòmics celebrada al Parlament Europeu.





Una idea en què va coincidir el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, que ha afegit que si bé l'Executiu comunitari ha considerat la necessitat de controlar la despesa excessiva en una sèrie de països, Espanya no hi és. "Hem donat suport a les decisions preses i no hem fet crides a la cautela a Espanya respecte a la despesa pública excessiva", ha assenyalat.





A més, Dombrovskis ha matisat que en parlar d'estímuls fiscals conjunts, en el marc dels Fons de Recuperació, “és important controlar la despesa actual” . En aquest sentit, ha afegit que en valorar els plans pressupostaris dels Estats membres, “cal distingir països amb baix deute o amb deute elevat, incloent Espanya. Aquí demanem polítiques més prudents a nivell fiscal tenint en consideració la sostenibilitat”.





El vicepresident comunitari ha posat el Pla de Recuperació i Resiliència espanyol com a exemple de finançament d'inversions futures i no de despeses actual . "Quant al mecanisme de Recuperació i Resiliència no podem dir que financi la despesa actual - o ho fa de forma molt limitada i circumscrita a possibilitats concretes--. El mecanisme pretén finançar la inversió, cosa que queda reflectida en el Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya", ha aclarit Dombrovskis a la pregunta de Benjumea sobre els mecanismes de control per evitar el mal ús dels fons.





De cara al futur, Gentiloni ha assenyalat la intenció d'abordar, dins els Plans de Recuperació i Resiliència, "reformes importants que ja està tractant el pla espanyol, incloent-hi el mercat laboral o la reforma de les pensions, fet que constitueix una sèrie de passos importants". En aquest sentit, el comissari d'Economia ha subratllat que l'Executiu comunitari estudia l'impacte d'aquestes reformes des del punt de vista de sostenibilitat.