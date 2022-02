La segona edició de la Barcelona Woman Acceleration Week tractarà le barreres per a les dones al món laboral

La segona edició de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç espanyoles, comptarà amb deu debats que abordaran algunes de les principals barreres troben les dones al món laboral. L'esdeveniment, que tindrà lloc del 8 al 10 de març i es podrà seguir de forma virtual, emetrà tots els continguts en directe des dels platós de RTVE Catalunya durant els dos primers dies i des de les instal·lacions de RTVE a Madrid a la seva última jornada.





Imatge d'arxiu del BWAW del 2021 /@CZFB





Pere Navarro assenyala que “aquesta segona edició de BWAW ens permetrà consolidar el posicionament del CZFB com un actor clau en la implementació dels ODS i en el foment de la igualtat de gènere. Tenim un programa molt variat que ens ajudarà a abordar la problemàtica des de diferents perspectives”.





COM DERRIBAR LES BARRERES DE GÈNERE AL MÓN LABORAL





El mateix Dia Internacional de la Dona, 8 de març , se celebrarà la inauguració de la BWAW i, tot seguit, s'analitzarà l'edat com un dels factors que dificulten el desenvolupament de la dona al món laboral. També s'abordarà la importància que hi hagi projectes educatius en igualtat de gènere per continuar avançant cap a una paritat real no només a nivell laboral sinó també social. El primer dia finalitzarà amb un debat que permetrà reconèixer quina és “la situació de la dona més enllà d'Occident”.





Al segon dia d'esdeveniment, es duran a terme quatre sessions. A la primera, experts en publicitat exposaran quin està sent el progrés en igualtat de gènere dins del sector. A continuació, es debatrà sobre com la 4a revolució industrial pot afavorir la incorporació de talent femení en un àmbit que ha estat tradicionalment masculí i quin és el procés natural perquè això passi. Sota l'eix BEntrepreneur s'analitzarà com és “l'emprenedoria en femení”, posant en valor grans projectes i marques que han estat ideats i liderats per dones. Finalment, la segona jornada conclourà amb l'espai Dona i Gran Consum.





L'últim dia de BWAW 2022 tindran lloc les sessions sota els eixos BSTEM, BConciliation i BEnergy. A la primera es tractarà d'arribar a conclusions sobre la manera com es pot acabar amb la bretxa de gènere a les professions STEM. D'altra banda, a BConciliation els experts parlaran de com afecta la conciliació a la desigualtat al món laboral i, en darrer lloc, BEnergy posarà en valor la presència de dones a l'alta direcció d'empreses del sector energètic.





Blanca Sorigué , directora general del CZFB, destaca que “com a dona que ocupa un lloc directiu, crec que ens queda un llarg recorregut fins a assolir la igualtat de gènere en el sector empresarial i industrial”. En aquest sentit, considero essencial l'existència d'esdeveniments amb el plantejament de BWAW, on s'aborden les problemàtiques per assolir aquesta paritat des del conjunt de la societat”.