Una nena de 2 anys mor en ingerir una galeta enverinada que havien llençat al seu jardí per matar el gos

Una nena de dos anys va morir després de dinar una galeta enverinada que, segons els informes, va ser llançada al seu jardí per silenciar el sorollós gos de la família . Heidy Valeria , de dos anys, va deixar de respirar mentre els metges lluitaven per salvar-la a l'estat mexicà de Jalisco. La seva mort es va produir el 3 de febrer.





La van portar a l'hospital dos dies abans de dinar part de la galeta enverinada fora de casa seva. El funcionari local Epigmenio Carrillo va dir que encara no s'ha confirmat la causa de l'enverinament de la petita Heidy.





Però es va dir que el gos i una nena de sis anys, que suposadament estava jugant amb la menor morta, van patir els mateixos problemes , segons els mitjans locals. Un resident local va dir: "La veritat és que la notícia ha commocionat tot el poble. De fet, les xarxes socials van esclatar quan es va saber el que havia passat".





Els residents de Tototlán van expressar la seva commoció en línia i van acusar un veí descontent d'enverinar per error la jove mentre intentava atacar el gos de la família, que bordava molt.





Carrillo va dir que un altre nen local de sis anys va ser hospitalitzat a causa de l'enverinament per una substància no identificada. Encara no és clar si la condició d'aquest nen està relacionada amb la de la nena morta.