VÍDEO: Espectacular incendi a Rodonyà pel qual s'han confinat dos municipis

Els Bombers de la Generalitat han activat dotze dotacions per l'incendi en una fàbrica de Rodonyà, del qual han rebut avís dilluns a les 14.17 hores. Tal com han informat ells mateixos a través de diversos tweet recollits per Catalunyapress, el foc ha cremat tubs de plàstic a l'exterior de les instal·lacions d'una nau industrial ubicada a la C-51 .





L'empresa ha estat evacuada preventivament i s'ha comunicat que no hi constaven persones ferides. Tot i això, s'han mobilitzat dues unitats preventives del Sistema d'Emergències Mèdiques i s'ha contactat amb l'Agència Catalana de l'Aigua per si hi hagués alguna afectació.













L'incendi ha obligat a confinar dos municipis/@bomberscat







Des del cos de bombers, per la seva banda, han treballat retirant manualment els tubs del voltant per evitar la propagació del foc, però els que s'han cremat han format un núvol de fum negre, gran i espessa, per la qual cosa s'ha recomanat el confinament dels ciutadans tant a Rodonyà com a Masllorenç . Els bombers han alertat que si als veïns d'aquests municipis els arribava el fum a casa, havien de tancar portes i finestres i mantenir-se a l'interior.





El munt de tubs que ha cremat ocupava una superfície d'uns 5.000 m2 a l'exterior de l'empresa i, a més, el foc també ha afectat la vegetació dels voltants. Així, no ha estat fins a les 16:00h quan han donat per controlat l'incendi , del qual en aquell moment només quedaven alguns punts calents que estaven remullant. Aleshores, també s'ha aixecat el confinament dels veïns.





Incendi a Rodonyà /@bomberscat





