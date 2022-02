Europa premia nou investigadors catalans amb una ajuda per vendre les seves innovacions

Joan Ballester, investigador del ISGLOBAL. / Foto: ISGLOBAL.ORG





La recerca a Catalunya està d'enhorabona. Nou investigadors d'organismes locals han rebut un finançament extra de la Unió Europea per tal que els seus projectes puguin materialitzar-se i veure la llum de manera pràctica a curt o mitjà termini. Es tracta d'investigacions que ja estaven endegades i que reben un impuls del Consell Europeu de Recerca amb una subvencio de 150.000 euros per tal que demostrin la seva validesa i el seu potencial de ser comercialitzats.





ENTRE ELS PROJECTES BECATS, UNA APP AJUDARÀ CAPS I HOSPITALS A PREDIR AFECTACIONS A COL·LECTIUS SENSIBLES A CAUSA DE TEMPERATURES EXTREMES





Entre els nou projectes destaca l'anomenat "Acció climàtica per a promoure societats saludables a Europa" un nou sistema operatiu d'alerta de temperatures ambientals que incorpori els riscos reals per a la salut de les persones, en el qual treballa l'equip liderat pel climatòleg i epidemiòleg Joan Ballester, investigador del Barcelona Institute for Global Health. "Actualment disposem de previsions metereològiques en funció de les quals pot avisar-se la població si arriba una onada de calor o altres fenòmens extrems. Però si, a més, hi apliquem models epidemiològics que tinguin en compte la vulnerabilitat especifica de cada grup poblacional, serem capaços d'alertar d'una manera molt més acurada les persones que poden patir", explica Ballester, per qui la aplicació resultant tindria la capacitat de predir quantes hospitalitzacions o quin nombre de morts provocaria qualsevol canvi metereològic sever, o no tant.





"A dia d'avui, assolir els 28 graus segurament no comporta que les institucions emetin cap avís de perill al comú de la població, tot i que hi ha certs grups amb patologies que poden començar a tenir problemes de salut", comenta Ballester, per qui aquesta nova plataforma serviria les dades a ajuntaments, agències de salut públiques, hospitals, CAPs i fins i tot serveis d'ambulàncies, que ja estarien preparades per l'increment de casos i eventualitats. La beca europea preveu que s'inverteixi en un periode de 18 mesos, que serviran per testar la seva viabilitat, tant tècnica o comercial. "En l'àmbit de la recerca farmacològica és més fàcil i ràpid arribar a crear start-ups i que els projectes prenguin cos, però en d'altres sectors ens resulta de molta ajuda aquesta empenta per poder provar si els nostres projectes poden funcionar a la pràctica"







ELS NOU CATALANS SUBVENCIONATS, PART D'UN SELECTE GRUP DE 166 INVESTIGADORS





Aquesta nova ronda de finançament europeu beneficiarà treballs com la creació d'eines per fer front a conductes adolescents nocives o l'ús de bombolles per tractar de manera més sostenible les aigües residuals. La resta d'investigadors catalans que han obtingut aquestes subvencions per portar a la pràctica els seus projectes (9 d'entre 166) són Albert Quintana i Maria Reyes, de la UAB; Agustín Mihi, de l'institut de Ciència de Materials de Barcelona, Gerasimos Konstantatos, de la Fundació Institut de Ciències Fotòniques; Daniel Maspoh i Jan Klass Tieirooij, de la Fundació Institut Català de Nanociència i Nnanotecnologia; Neus Sabaté, de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona; Albert Tarrancon, de la Fundació Institut de Recerca de l'Energia.