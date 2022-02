Un home manté el cadàver de la seva dona sobre el sofà de casa durant tres mesos

La mà d'una dona gran amb un bastó /@EP





Un home italià de 64 anys està sent investigat després que les autoritats descobrissin que va mantenir el cadàver de la seva dona, de 90, durant tres mesos sobre el sofà de casa. Els mitjans locals expliquen que l'home, que viu a Roma, ha justificat els fets argumentant que no estava preparat per deixar marxar per sempre a la seva dona.





Els veïns, alertats per la forta olor procedent de l'habitatge d'aquest matrimoni, van avisar els carrabiners. I aquests van descobrir que al sofà de la casa hi havia el cos en descomposició d'una dona, net i embolicat en un llençol, apunta l'Il Messagero .





Pel que sembla, l'home va demanar ser present durant la realització de l'autòpsia de la víctima, encara que el fiscal del cas li ho va denegar. Ara valoren la possibilitat de sotmetre el senyor a una prova psiquiàtrica, per saber si va ser algun problema mental el que va causar que no donés part de la mort de la seva dona.





D'altra banda, els investigadors intenten aclarir si la dona rebia algun tipus de pensió i si el que va ser el seu marit la seguia cobrant.