TMB rep un prestigiós premi internacional per la diversitat, la inclusió i la igualtat de gènere al transport públic

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és el referent internacional de la diversitat, la inclusió i la igualtat de gènere així com en la lluita contra la discriminació i l’assetjament sexual al transport públic. Així ho ha reconegut la Unió Internacional del Transport (UITP) atorgant a TMB el Premi UITP a la Diversitat, inclusió i igualtat de gènere, durant el Congrés i Exposició del Transport MENA de la UITP que s’està celebrant aquests dies a Dubai. El premi reconeix el compromís i la feina de TMB en aquest àmbit, implementat a través dels seus plans contra l’assetjament i la LGTBI-fòbia, així com en les seves diferents accions –tant internes amb els i les professionals de TMB com amb les persones usuàries- per promoure la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.





Un autobús de TMB a Barcelona /@EP





El conseller delegat de TMB, Gerardo Lertxundi, va recollir el premi en una cerimònia on es van atorgar guardons en les vuit categories en què es divideixen aquests premis de prestigi internacional de la Unió Internacional del Transport Públic (UITP), l’única associació d’abast mundial que reuneix tots els actors del transport públic i modes de transport sostenible. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmat que “aquest premi ens anima a seguir treballant en un transport públic més inclusiu i més integrador, donant visibilitat al talent femení en un àmbit molt masculinitzat”.





TOLERÀNCIA ZERO AMB LA DISCRIMINACIÓ I L'ASSETJAMENT





Una de les línies de treball que ha destacat el jurat són els plans per a la prevenció de l’assetjament per raó de sexe i la LGBTI-fòbia a les xarxes de transport públic (metro i autobusos de Barcelona i de deu ciutats més de la seva àrea, en el cas de TMB).





Les mesures inclouen completar, d’aquí a l’any 2025, la installació de càmeres -que actualment ja són més de 8.000 (entre trens i en estacions)- amb transmissió en temps real a tots els trens de la xarxa de metro i revisar la illuminació a les installacions; també tots els autobusos comptaran amb videovigilància online, mitjançant un projecte ja iniciat que finalitzarà el primer trimestre de l’any vinent.





També la formació del personal per millorar l’atenció als usuaris i usuàries del transport públic, així com per augmentar la seva sensibilització cap a les qüestions d’igualtat i no discriminació, es planteja com a una actuació indispensable a reforçar.





En aquest sentit, pròximament impulsarem la figura de l’Agent Violeta, una persona especialitzada i conscienciada en fer el suport adequat en totes les vessants a aquella persona que hagi estat víctima de qualsevol manifestació d'abús o violència masclista. La directora de Responsabilitat Social, Dona i Diversitat de TMB, Raquel Díaz, ha explicat que aquesta figura permetrà “donar la millor resposta possible a les persones que han patit algun tipus d’assetjament”.





Així mateix, es continuaran llançant campanyes de sensibilització per combatre les conductes incíviques, orientades a l’apoderament de les víctimes i a l’advertiment a les persones agressores sobre les conseqüències dels seus actes, així com per generar coresponsabilitat de tothom envers aquesta matèria.





TRANSPORT PÚBLIC AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE





Totes les accions en l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe i contra la LGTBI-fòbia, presentades ara fa un any, tracten de garantir que totes les persones puguin viatjar de forma tranquilla i segura, generant espais de convivència respectuosos i acollidors. Així mateix, l’aplicació de la perspectiva de gènere en les actuacions de TMB es veu reflectida en altres línies d’actuació, com ara: l’elaboració de plans d’igualtat, l’impuls d’accions de potenciació i d’atracció de talent femení, campanyes de visibilitat de dones que desenvolupen llocs de treball tradicionalment ocupats per homes o tallers educatius per promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de la mobilitat sostenible.





A més, TMB compta amb una llarga trajectòria desenvolupant projectes tècnics d'accessibilitat universal (un àrea en què és referent internacional), amb la finalitat de fer de les xarxes de transport públic un servei per a tothom, independentment de les seves circumstàncies socials i personals. En aquesta línia, i amb la voluntat de continuar contribuint a un model de societat més cohesionada, TMB ha apostat fermament per avançar en aquest tipus d’iniciatives, posant en valor la diferència com a font de riquesa social i organitzacional.





TREBALL CONJUNT





L’objectiu final de TMB amb les mesures que han estat guardonades per la UITP és garantir el dret a la mobilitat, entès com a catalitzador de molts altres drets de la ciutadania (d’accés al treball, als estudis, a l’oci...), fomentant una experiència de viatge el més satisfactòria possible per a totes les persones usuàries i contribuint a gestionar la diferència des d’una visió positiva i enriquidora. A més d’aportar iniciatives en la línia dels objectius de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, amb la clara voluntat de contribuir a la consecució d’una societat cada cop més equitativa i cohesionada.





TMB ha trobat aliances en aquest camí, entre les que destaquen l’establerta amb la Diputació de Barcelona que, mitjançant l’Àrea de cohesió social, ciutadania i benestar, va sumar esforços per la definició i llançament de les primeres actuacions en aquesta matèria. Així mateix, TMB ha comptat amb la collaboració d’entitats referents, com ara l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya, que va aportar el seu assessorament per incorporar la perspectiva LGTBI en aquest projecte.