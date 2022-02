Barcelona no està entre les 10 ciutats més saludables del món

Barcelona és la 17a ciutat més saludable del món, segons l'organització anglesa Money, que ha elaborat el rànquing. Per a ells, hi ha diverses coses a tenir en compte per posicionar les diferents ciutats dins aquesta classificació. Entre elles, hi ha el nombre d'espais verds que conviden a passejar-hi, l'esperança de vida, el nombre de ciutadans amb obesitat que vieun allà, l'eficiència del transport públic, la contaminació i les hores de llum solar amb què compta. I valorant aquests aspectes, consideren que Barcelona no ha de formar part del top 10.





València, la ciutat més saludable del món /@Pixabay





Cal assenyalar que per a l'edició d'aquest 2022 també s'hi han inclòs factors nous, com són l'accessibilitat de la obertura sanitària i la quantitat de professionals de salut mental, psiquiatres, treballadors socials i psicòlegs de què es disposa.





Dit això, malgrat que Barcelona ha quedat més avall a la classificació, hi ha dues ciutats espanyoles que es troben en llocs superiors. D'elles i de la resta que es troben a les deu primeres posicions parlarem a continuació.





VALÈNCIA, LÍDER DE LA CLASSIFICACIÓ, SEGUIDA PER MADRID





València s'ha col·locat com a líder a la taula. I és que per a Money compta amb “la millor paella del món i un clima gloriós”. Però a més, té baixes taxes de contaminació i una alta atenció mèdica. La seva esperança de vida és de 83,5 anys, cosa que per a l'organització “dóna als residents una llarga vida per gaudir de totes les ofertes que ofereix València”.





Destaquen també les seves 2.696 hores de llum solar anuals, el seu equilibri entre vida i treball, el seu ampli patrimoni musical i cultural i la seva baixa taxa de criminalitat, que és la tretzena més baixa d'entre les ciutats estudiades. Tant és així, que València és la 12a ciutat més segura.





Després de València, l'organització Money col·loca la capital, Madrid, que repeteix posició per segon any consecutiu. Els autors del rànquing destaquen els seus nombrosos espais verds, com són el Parc del Retiro o el del Capricho, llocs ideals per als que volen passejar a l'aire lliure o gaudir d'una bona estona practicant ciclisme.





D'altra banda, des de Money consideren que Madrid mereix el segon lloc a la classificació de ciutats saludables perquè té un bon transport públic. A més, ressalten el 'Full de Ruta cap a la neutralitat climàtica de la Ciutat de Madrid' que acaben de llançar per reduir en un 65% els gasos d'efecte hivernacle d'aquí al 2030. I a banda de tot això, consideren que Madrid és molt saludable perquè té moltes terrasses, ofereixen molts llocs per prendre unes tapes i les famílies gaudeixen sovint de pícnics.





QUINES CIUTATS COMPLETEN EL TOP 10?





Després de València i Madrid, des de Money situen Canberra, una ciutat australiana molt segura, amb una alta esperança de vida, una baixa contaminació i moltes hores de sol cada any: 2.813,7. A més, té un 100% d'energies renovables, reserves naturals i galeries famoses a tot el món.





Lisboa és la quarta ciutat més saludable del món, segons Money /@Pixabay





A Canberra la segueix Lisboa, capital de Portugal, que malgrat que perd un lloc respecte a l'any passat la segueixen considerant de les més saludables del món. Apunten que això és així pel seu bacallà, el fado, la posta de sol al Tajo o la seva diversitat de cultures, entre altres coses.





En cinquena posició es troba Tòquio, una ciutat que pertany al país més saludable del món: Japó. D'aquesta ciutat en destaquen el transport públic, els plats rics en proteïnes i en porcions petites o el respecte per la preparació i el consum d'aliments.





La sisena plaça l'han donat a Zuric, ja que des de l'organització Money creuen que aquesta ciutat suïssa la mereix per la seva esperança de vida de 84 anys, el seu alt nivell de benestar, el menjar fet a base d'aliments frescos, els seus senders que faciliten moure's a peu, el seu aire pur i net o la baixa taxa d'obesitat dels seus ciutadans.





Viena ocupa la setena posició de la classificació /@Pixabay







Viena ocupa la setena posició de la classificació per les seves cafeteries, que són Patrimoni Cultural Immaterial per la Unesco. També pel seu entorn, la seva alta qualitat de vida o el seu ampli patrimoni cultural. Per la seva banda, Chiang Mai, a Tailàndia, s'emporta la vuitena plaça. I ho fa sent la novetat de l'any, ja que fins ara no formava part del rànquing. Però des de Money consideren que mereix aquest lloc per la seva cultura, temples, muntanyes, vistes o clima fresc, entre altres coses.





Finalment, la novena i desena posició l'ocupen Adelaida (Austràlia) i Ljubljana (Eslovènia). De la primera nomenen el seu estil de vida saludable, les temperatures càlides i agradables durant tot l'any, les platges o els productes locals com ara la mel o el pa. I de la segona, indiquen que és perfecta per recórrer-la amb bicicleta i té una àmplia cultura, entre altres coses.





Com dèiem, Barcelona es queda situada a la 17a posició. I en això hi pot influir la contaminació atmosfèrica o la inseguretat que cada dia creix més als carrers de la ciutat.