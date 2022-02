La família de John McAfee no ha repatriat el seu cadàver i segueix a la morgue de Barcelona des del juny

John McAfee/ @EP







El cos de John David McAfee, creador d'un dels principals antivirus informàtics, segueix al dipòsit de cadàvers de la Ciutat de la Justícia de Barcelona set mesos després de la seva mort a la presó el mes de juny passat. El cadàver encara no ha estat repatriat pels familiars, que esperen que es resolgui el recurs pel qual van sol·licitar l'ampliació de l'autòpsia, davant les sospites que la seva mort no va ser accidental. Ha estat aquest dilluns quan el Jutjat d'Instrucció 5 de Martorell ha remès l'apel·lació dels seus amics a l'Audiència de Barcelona.













McAfee va ser trobat mort el 23 de juny a la seva cel·la de Brians 2, de Sant Esteve Sesrovires on estava a la presó provisional des d'octubre anterior per ordre de l'Audiència Nacional.



Tenia 75 anys i segons va indicar la Generalitat aquell dia, tot apuntava que "es podria tractar d'una mort per suïcidi". Un cop la presó va avisar el jutge de guàrdia, el Jutjat d'Instrucció va obrir una investigació per aclarir la mort.





L'octubre del 2020, McAfee va ser detingut a Espanya per un presumpte delicte d'evasió tributària als Estats Units. El programador va atribuir els càrrecs presentats en contra a motivacions polítiques, per haver-se postulat com a candidat presidencial pel Partit Llibertari . Tot i això, aquest argument va ser desestimat per l' Audiència Nacional , que va autoritzar la seva extradició als Estats Units el 23 de juny, just el dia de la seva mort.