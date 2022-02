Els guardacostes de Trinitat i Tobago maten un nadó en disparar contra una embarcació de migrants

Els peus d'un nadó /@Pixabay





La Guàrdia Costanera de Trinitat i Tobago va disparar aquest dissabte a la nit contra una barca en què navegaven 20 migrants i va matar un nadó de tan sols nou mesos. També van ferir la seva mare, encara que asseguren que si van disparar va ser per defensa pròpia i que ho van fer apuntant el motor.





"Es van utilitzar tots els mètodes disponibles, inclòs l'ús del megàfon, la botzina del vaixell, el reflector i les bengales, per intentar aturar l'embarcació sospitosa. D'acord amb els protocols , a continuació es van fer servir trets d'advertència davant de l'embarcació", van indicar en una nota oficial sobre el succés, recull el diari local Daily Express.





Les autoritats es troben en aquests moments investigant els fets per intentar aclarir els fets. Per la seva banda, la Guàrdia Costera insisteix que van saber que dins de l'embarcació hi havia "immigrants il·legals amagats a bord" quan aquesta es va aturar. Així va ser, segons ells, com van descobrir una migrant il·legal adulta que sostenia un nadó que estava sagnant".