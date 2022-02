El Parlament recupera l'aforament del 100% al primer ple després de la retirada de l'escó de Juvillà

Imatge d'arxiu del Ple del Parlament @ep





El Parlament recuperarà el 100% de l'aforament dels diputats al ple d'aquesta setmana, que se celebrarà de dimarts a dijous i que serà el primer des de la retirada de l'escó de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà .





Tot i que no està previst a l'ordre del dia abordar concretament l'acta de Juvillà, previsiblement centrarà part de les intervencions dels grups, diversos dels quals han criticat la gestió de l'assumpte per part de la presidenta de la Cambra, Laura Borràs .





La Mesa va decidir la setmana passada recuperar l'aforament de tots els diputats al ple després de la millora de les dades epidemiològiques, després que al desembre optés per reduir l'aforament a 72 diputats i que la resta delegués el seu vot per l'augment de contagis de Covid-19.





L'últim ple amb aforament reduït es va celebrar dijous passat per votar un dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats que defensava l'escó de Juvillà sempre que no afectés funcionaris, encara que després del ple va constar a la web del Parlament que havia estat donat de baixa una setmana abans, quan ho va ordenar la Junta Electoral Central (JEC).





ORDRE DEL DIA





El ple començarà dimarts a les 15.00 hores amb interpel·lacions a consellers, entre les quals figuren una sobre la planificació del curs escolar, del PSC-Units; una altra sobre els Jocs Olímpics d'Hivern, dels comuns, i la neutralitat de les institucions, de Cs.





La CUP interpel·larà el Govern sobre el moviment pel dret a l'habitatge, mentre que Junts ho farà sobre el català al sistema universitari i de recerca, i ERC abordarà la recuperació econòmica per al teixit empresarial i laboral.





El Govern de Pere Aragonès i el seu president se sotmetran a la sessió de control dimecres a partir de les 9, i després tindrà lloc el debat a la totalitat de la proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, presentada pel PSC-Units, ERC, Junts, la CUP i els comuns.





El text sosté que l'activitat de grans corporacions econòmiques pot vulnerar de vegades els Drets Humans i proposa crear aquest organisme per prevenir, alertar i investigar activitats d'empreses a l'exterior que puguin comportar la vulneració de drets.





També es debatrà dimecres al matí crear una comissió d'estudi promoguda per Junts per "determinar el deute històric de l'Estat amb Catalunya, fruit dels incompliments i les polítiques dutes a terme per l'Estat espanyol les últimes dècades".





A més, el ple debatrà mocions dels grups dimecres a la tarda i dijous al matí, entre les quals figuren una del PSC-Units sobre la renovació de la cúpula dels Mossos d'Esquadra; una altra sobre Mossos de Cs; una d'ERC sobre la reforma de l'administració pública, i una dels comuns sobre la ramaderia extensiva, després d'una interpel·lació sobre les macrogranges

.

Així mateix, es debatrà una moció de la CUP sobre els fons europeus Next Generation, així com dues mocions sobre l'acció exterior del Govern: una de Junts en defensa i en suport al Consell per la República (CxRep) liderat per l'expresident del Govern Carles Puigdemont, i una de Vox que demana eliminar aquesta Conselleria, el Diplocat i les delegacions del Govern a l'exterior.





NOUS CÀRRECS





El ple designarà dijous a la tarda set síndics de la Sindicatura de Comptes; tots cinc del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i el seu president; dos del Consell Nacional de Cultura i Arts (CoNCA) i la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.





Després d'un acord entre socialistes, ERC i Junts, el ple votarà la designació de càrrecs dependents del Parlament que estaven caducats, la majoria dels quals han comparegut aquest dilluns abans la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament per valorar-ne la idoneïtat càrrec.





Després d'aquest acord entre el PSC-Units, ERC i Junts, assolit al desembre, els set candidats per a la Sindicatura de Comptes són Miquel Salazar, Llum Rodríguez, Ferran Roquer, Josep Viñas, Manel Rodríguez, Maria Àngels Cabasés i Anna Tarrach, i la seva designació requereix el suport d'almenys tres cinquenes parts del ple.





Per al CAC, els mateixos grups han proposat Xevi Xirgu com a president, i Rosa Maria Molló, Miquel Miralles, Laura Pinyol i Enric Casas com a membres, que necessitaran que els donin suport dos terços de la Cambra.





MERITXELL BORRÀS





El ple també votarà la designació de l'exconsellera Meritxell Borràs com a presidenta de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a proposta del consell assessor de l'entitat i que necessitarà el suport de dos terços del ple a primera volta, o de majoria absoluta a segona .





A proposta del president de la Generalitat, el ple votarà també la designació de Tania Adam i Jaume Ayats com a membres del CoNCA, que requeriran majoria absoluta a primera votació, o majoria simple en una segona ronda.