L'espanyola Juana Ruiz, detinguda per Israel des d'abril, sortirà en llibertat aquest dimarts

Arxiu - Un home amb un cartell reclamant l'alliberament de la cooperant espanyola Juana Ruiz - Diego Radames/SOPA Images via ZU / DPA - Arxiu





La cooperant espanyola Juana Ruiz , detinguda per Israel a Cisjordània l'abril de l'any passat, sortirà en llibertat aquest dimarts, segons ha anunciat el ministre d'Afers Estrangers, la UE i la Cooperació, José Manuel Albares .





Ha estat el seu homòleg israelià, Yair Lapid, l'encarregat d'informar-lo de la posada en llibertat de l'espanyola, condemnada a 13 mesos de presó per treballar per a una organització il·legal i per haver introduït diners amb falses pretensions a Cisjordània, segons ha informat a la seva Twitter.





" Agraeixo al ministre israelià Yair Lapid la seva trucada confirmant la posada en llibertat demà de la cooperant espanyola Juana Ruiz ", ha assenyalat Albares, després que la setmana passada la Junta de Llibertat Condicional donés el vistiplau per a aquest pas.





El ministre també ha aprofitat per agrair "als serveis del Ministeri d'Afers Exteriors que han treballat per prestar assistència consular al llarg d'aquests mesos" a la cooperant.





Després de la decisió de les autoritats penitenciàries encara hi havia la possibilitat que la Fiscalia apel·lés la decisió, cosa que finalment no s'ha produït, segons la decisió que Ruiz surti en llibertat aquest dimarts.





L'espanyola, coordinadora de projectes a l'ONG palestina Health Work Committees (HWC) --organització considerada il·legal per part d'Israel--, va ser detinguda l'abril del 2021 a casa seva a Beit Sahur, a prop de la ciutat cisjordana de Betlem.





Defensa i acusació van arribar al novembre a un acord pel qual la cooperant va ser condemnada a 13 mesos de presó. Inicialment hi havia cinc càrrecs en contra, tres en relació amb el seu treball a HWC, així com per haver introduït diners als territoris palestins i haver rebut fons amb falses pretensions. En virtut de l'acord amb el fiscal, només se'n van mantenir dos, per treballar per a una organització il·legal i per haver introduït diners amb falses pretensions.





Les autoritats israelianes vinculen HWC amb el Front Popular per a l'Alliberament de Palestina (FPLP), una organització terrorista, i asseguren que l'ONG per a la qual Ruiz treballa desvia fons per finançar les activitats terroristes d'aquest grup.





A més, l'acord amb l'acusació va servir d'argument al Govern israelià per reafirmar-se en la seva denúncia que sis ONG il·legalitzades més el 2021 financen les activitats del FPLF, al qual tant la UE com els Estats Units considera una organització terrorista.