Una mare afirma que Bob Esponja li va ordenar matar la seva filla petita

Justine Johnson amb la seva filla @Presó del comtat de Iosco





Una mare al·lucinant sota la influència de l'heroïna que suposadament va apunyalar la seva filla de tres anys fins a matar-la ha afirmat que Bob Esponja li va ordenar que ho fes. Justine Johnson, de 22 anys, va dir que el personatge de la sèrie animada li va dir que ella mateixa enfrontaria la mort si no matava la seva filla Sutton Mosser, segons el Daily Mail.





Està acusada d'apunyalar Mosser diverses vegades el 16 de setembre, només dos dies després del tercer aniversari del seu fill petit. La mare, que havia consumit heroïna durant setmanes, suposadament va posar el cos en una bossa d'escombraries negres.





El germà de Johnson, de 17 anys, va trobar les restes de Mosser, després que la mare li digués que "s'ocupés dels seus propis assumptes" quan va preguntar per la seva neboda, segons una audiència judicial al setembre.





Un investigador dels Serveis de Protecció Infantil, Ryan Eberline, va dir que Johnson va afirmar que tenia al·lucinacions a causa de l'abstinència d'heroïna i que no havia dormit durant unes dues setmanes, i que no recordava què li va passar a Mosser en aquell moment.





" Estava tenint al·lucinacions de la televisió que li havien donat instruccions per treure la vida a la seva filla o la matarien. Era Bob Esponja qui deia aquestes coses a la televisió ”, va dir Eberline. "Si no feia el que li va fer a la seva filla, la matarien. Va dir que temia per la seva vida i que havia perdut el cap", va afirmar el doctor.





Johnson li va dir a Eberline que va sortir de casa seva l'1 d'octubre per anar a casa de la seva mare i després es va desmaiar en un cementiri proper. Johnson va tornar al seu departament a Cedar Lake Road i va intentar suïcidar-se abans de suposadament apunyalar la seva filla. Segons els informes, el germà adolescent de Johnson li va dir al seu germà gran que va trobar una bossa d'escombraries de la qual sobresortia el que semblava ser el peu d'un nen. Els germans van trucar a la policia.





Els investigadors van trobar marques de sang a la porta d'un armari al passadís, als sofàs i en un dormitori. Hi havia tres ganivets al dormitori. La menor presentava ferides d'arma blanca al coll, abdomen i tòrax, i estava embolicada en un edredó dins de la bossa d'escombraries juntament amb uns texans tacats de sang.





Johnson, d'Oscada Township, Michigan, ha estat acusada d'homicidi greu i abús infantil a primer grau. Està empresonada sense dret a fiança. Johnson ha estat considerada apta per al judici i ha d'assistir a una audiència prèvia al judici al tribunal el 28 de febrer.