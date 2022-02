García-Gallardo, el candidat profundament homòfob que Vox ha presentat a Castella i Lleó

García-Gallardo, el candidat de Vox per a les eleccions de CyL @EP





"Em sembla una gran idea recuperar Raul per a l'Eurocopa. Cal heterosexualitzar aquest esport ple de maricons", va comentar Juan García Gallardo al seu compte de Twitter. Un missatge que, per descomptat, va esborrar des que es va fer pública la seva candidatura per als comicis castellanolleonesos. Però aquesta no és l'única declaració vergonyosa de García Gallardo, i és que el candidat de Vox ha tingut odi per repartir contra el feminisme, la immigració, l'homosexualitat o el PP, partit que el seu pare, advocat, va defensar en diferents causes de corrupció.





Missatge de García-Gallardo a Twitter





En un altre tuit, com es pot veure a la imatge, va voler donar la seva opinió d'expert - en res - per afirmar que per a ell "no és el mateix un matrimoni que un mal anomenat matrimoni homosexual", presumint una altra vegada més d'una greu homofòbia que el situa com un dels candidats més perillosos que ha presentat Vox a la democràcia.





A continuació podeu veure més tuits que descriuen el personatge:













De la mateixa manera, ha titllat de "ridiculesa" defensar la igualtat entre homes i dones. Per descomptat, García-Gallardo ha esborrat totes les piulades lamentables abans de ser anunciat com a candidat, però l'hemeroteca pesa i ha estat caçat igual.





És necessari tacar la democràcia amb idees com les de García-Gallardo? Vox creu que sí, i els castellanolleonesos ho hauran de suportar durant 4 anys.