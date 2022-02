Un estudi assegura que hi ha baix risc de propagació del Covid al metro

Les persones que viatgen al metro corren un baix risc de veure's exposades al virus que causa el COVID-19 , segons les simulacions realitzades per ordinador en un estudi realitzat al metro de Londres (Regne Unit) i publicat a la revista 'Indoor Air '.





La modelització, realitzada abans de l'aparició de la variant Omicron, va determinar que els riscos es reduïen quan la ventilació era bona i els passatgers complien les mesures de protecció contra el COVID-19 , com portar mascareta, mantenir una distància social amb altres viatgers, rentar-se o desinfectar-se les mans amb regularitat i animar les persones amb símptomes de COVID-19 a quedar-se a casa.





Científics i enginyers de la Universitat de Leeds, el Laboratori de Ciència i Tecnologia de la Defensa (DSTL) del Regne Unit i la Universitat de Manchester van desenvolupar el model per identificar els riscos relatius de propagació del virus en un sistema de transport massiu utilitzat per a viatges curts.





La professora Cath Noakes, de la Universitat de Leeds i investigadora principal de l'estudi, explica que "tots els entorns en què les persones interactuen juntes presenten un risc de transmissió del virus i el transport públic no n'és una excepció. Si els viatges són curts i no estan abarrotats, i el vagó està ben ventilat, és probable que els riscos siguin força baixos".??





" Portar la cara coberta pot reduir significativament el risc de propagació del virus , sobretot perquè pot ser més difícil mantenir la distància social en un vagó de metro o de tren a certes hores del dia --afegeix--. Encara que hi pot haver una petita possibilitat de transmissió en tocar una superfície contaminada, això es pot controlar mitjançant la higiene regular de les mans i evitant tocar-se els ulls, el nas i la boca.Els resultats mostren que el compliment d'unes bones mesures de mitigació probablement sigui eficaç per reduir la infecció ".





El model informàtic va simular els riscos que les persones s'exposessin al virus a través de les vies de transmissió principals: estar a menys de dos metres d'una persona infectada; tocar una superfície contaminada i, a continuació, tocar-se el nas, la boca o els ulls; o respirar les partícules virals que pengen a l'aire, cosa que es coneix com a inhalació d'aerosols.





Els científics subratllen l'eficàcia de continuar les mesures de mitigació ben establertes. Exposen les mesures pràctiques que els passatgers i els operadors de transport poden adoptar per reduir el risc que el personal i els passatgers s'exposin al virus, que passen per reduir l'aglomeració al transport públic podrien reduir la infecció.





Com més gran sigui el nombre de passatgers infectats, més grans seran els riscos per als altres viatgers , adverteixen els investigadors, que assenyalen que les polítiques de salut pública haurien d'animar les persones infeccioses a quedar-se a casa.





El model també va predir que una petita minoria de viatgers podria estar exposada a una gran dosi del virus en tocar superfícies contaminades. Les instal·lacions sanitàries per a les mans situades a prop dels punts de més contacte, quan la gent puja i baixa dels trens o prop de les escales mecàniques, podrien reduir aquest risc.





Els investigadors afegeixen que “ fins ara no hi ha proves que el transport públic sigui un factor important de la pandèmia , però en ser un entorn tancat compartit en què les persones poden estar molt a prop, la transmissió és possible i entendre els factors que influeixen en la probabilitat de transmissió és important per introduir i gestionar estratègies de mitigació eficaces”.





"Això és especialment important ja que el transport públic és una necessitat per a moltes persones, i pot ser un entorn on el distanciament social és difícil de mantenir, especialment en sistemes de transport urbà densos", insisteixen.





El doctor Martín López-García, modelador matemàtic de la Universitat de Leeds i coautor de l'article, apunta que “mesurar la transmissió en els sistemes de transport públic és un repte. El nostre model permet conèixer els diferents factors que poden influir en el risc i hauria de utilitzar-se per planificar eficaçment estratègies que redueixin la transmissió del virus", afegeix.