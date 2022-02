Putin amenaça l'OTAN amb una guerra nuclear: "No els donarà temps ni per parpellejar"

Vladimir Putin @ep





El president de Rússia, Vladimir Putin , ha advertit que en cas d'una guerra amb l'OTAN "no hi haurà vencedors", perquè Moscou compta amb un potent "arsenal nuclear". “ Si esclata una guerra, no hi haurà vencedors. No els donarà temps ni per parpellejar ”, ha dit el màxim mandatari rus, obrint la possibilitat d'usar armes nuclears davant un possible conflicte a Ucraïna.





Aquestes han estat les seves declaracions després de reunir-se aquest dilluns amb el president de França, Emmanuel Macron, que busca una sortida dialogada al conflicte. Tot i això, Putin desconfia de les veritables intencions de l'OTAN, dubtant que sigui una "organització pacífica i defensiva". Com a contraexemples, posa a "Iraq, Líbia i Belgrad".





UNA DE CALÇ I UNA ALTRA DE SORRA





Després de l'amenaça de guerra nuclear , el Kremlin ha assegurat aquest dimarts que el president de Rússia, Vladimir Putin, està disposat a reunir-se "amb qualsevol" per "tallar el nus gordià" a l'est d'Ucraïna, davant l'augment de les tensions a la frontera i la por d'una possible invasió militar russa.





El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha assenyalat que Putin està disposat a reunir-se amb el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski . "A priori, ningú ho rebutja si aquesta trobada realment ajuda a tallar aquest nus gordià en què s'ha convertit la situació al sud-est del país". "Putin està disposat a reunir-se amb qualsevol", ha manifestat Peskov, que ha destacat a més que les tropes que participaran en maniobres conjuntes amb Bielorússia tornaran a les seves posicions un cop concloguin els exercicis, segons ha recollit l'agència russa de notícies Sputnik.





"Es tracta d'exercicis aliats i se suposa que al final d'aquests simulacres, les tropes tornaran als llocs de desplegament permanent", ha manifestat. En aquest sentit, ha incidit que "ningú ha dit mai que les tropes russes puguin romandre al territori de Bielorússia" després de les maniobres.





El secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, i l'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, van escenificar dilluns una vegada més la coordinació respecte a Rússia i van insistir que els aliats estan preparats "per al pitjor" , en el marc de les tensions per l'acumulació d'efectius russos a la frontera amb Ucraïna.