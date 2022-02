L'acusat de matar la seva ex amb una destral a Terrassa assegura que per "desesperació"

Judici a l'Audiència de Barcelona a l'autor confés del crim a la seva exparella amb una destral a Terrassa (Barcelona) el 2018, el 8 de febrer del 2022. - EUROPA PRESS









L'home acusat de matar la seva exparella amb una destral a Terrassa el 2018 ha reconegut el crim al judici i ha dit que ho va fer en "un moment de desesperació". "No va ser ràbia, ni odi... Va ser un moment de desesperació, perquè no sabia què fer. Sentia que la meva vida no valia res, que era un apèndix d'una ment malalta. Em vaig desesperar i la vaig pegar amb el primer que vaig trobar" , ha dit durant la seva declaració aquest dimarts.





L'acusat només ha contestat les preguntes del seu advocat i ha explicat que ell i la víctima convivien i se n'anaven junts de vacances encara que ja no eren parella, i que en aquella època van tenir problemes de convivència i alguna discussió “s'havia desbordat” i ella havia trencat mobles de la casa.





Ha dit que el dia del crim van tenir una discussió al pis, ell la va empènyer cap a dins del bany i després la va colpejar amb la destral, ia preguntes de l'advocat ha detallat que hi era, juntament amb una serra, perquè l'havia netejada després de utilitzar el dia abans per netejar el jardí.





“ Per descomptat no podia implicar ningú. Em vaig trobar absolutament només amb una cosa absolutament impensada i l'únic que em va passar pel cap va ser amagar el cos ”, ha dit en explicar què va fer en veure la dona morta.





Al principi, l'home va denunciar la desaparició de la dona però la policia va trobar el cadàver prop d'un any després, enterrat al jardí de la casa que la víctima i l'autor confés del crim compartien, i aquest dimarts ell ha dit que va amagar el cos perquè “tenia por, no sabia què fer”.





LA VÍCTIMA VA REBRE COPS DIES ABANS





Aquest dimarts també ha declarat al judici la mare de la víctima, que ha explicat al jurat que la seva filla tenia un trastorn límit de la personalitat i que quatre dies abans de morir la va trucar per explicar-li que l'acusat li havia donat "diversos cops forts" al cap".





"Però m'ho va dir com a si a mi no m'importés, em va penjar el telèfon i no vaig poder parlar-hi perquè després, quan la trucava, no m'ho agafava", i també ha explicat que després del crim l'acusat li va dir que la seva filla havia desaparegut i van anar junts a denunciar-ho.





També ha declarat aquest dijous el germà de la dona, que ha explicat que va haver d'“insistir per poder agafar el telèfon, l'ordinador i el cotxe” de la víctima, que tenia l'acusat a casa, per entregar-los a la policia per buscar pistes d'on era.