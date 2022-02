L'ATM avança un màxim de 14 milions a l'empresa adjudicatària de la T-Mobilitat

T-Mobilitat @ep





L' Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat avançar "fins a un límit màxim de 14 milions d'euros, IVA exclòs" a l'empresa adjudicatària del projecte de la T-Mobilitat --SOC Mobilitat-- per assegurar la continuïtat del projecte, segons un informe jurídic de la quarta modificació del contracte.





Aquest finançament s'haurà de descomptar dels ingressos per tarifa de gestió de SOC Mobilitat mensuals del 2032 i fins al 23 d'abril del 2033, i fins ara s'han avançat 10,6 milions, segons ha avançat el diari 'Ara'.





L'ATM ha fet aquest pas després de "l'atur del finançament del projecte per part de l'entitat financera", que és CaixaBank, a causa dels múltiples retards que acumula la T-Mobilitat. L'informe assegura que aquesta quarta "modificació contractual és el millor dels escenaris per garantir la continuïtat del projecte" ja que qualsevol aturada tindria un impacte nefast.





Aquest impacte es produiria tant en els recursos econòmics del sistema, com per als usuaris i els operadors “a causa de les nombroses conseqüències negatives per a l'interès públic”.





En tot cas, l'informe assegura que "no es dóna cap causa legal ni contractual de resolució contractual".





MESURES PER AL COMPLIMENT





La modificació del contracte imposa mesures per garantir el compliment del contracte, com que SOC Mobilitat ha de garantir que tindrà "prou fluxos de caixa en els últims anys" per assumir les obligacions del període.





A més, havia de formular un nou pla econòmic i financer (PEF) abans del 31 de gener que recollís el canvi del sistema retributiu i que reflectís "l'impacte econòmic neutre" que l'ATM assegura que tindrà aquest avançament de capital.





També estableix una garantia de compliment que obliga SOC Mobilitat a retornar l'import íntegre avançat durant el 2021 en cas de no complir els acords pactats.