Els comuns demanen la dimissió de Borràs i insten ERC i la CUP a retirar-li la confiança

Cid acusa Borràs d'actuar "com una pretesa cap de l'oposició"





El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha demanat aquest dimarts la dimissió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i ha emplaçat ERC i la CUP que "li retirin la confiança i també demanin aquesta dimissió", després que recolzessin la seva elecció com a presidenta, juntament amb Junts.





En roda de premsa al costat de la diputada Jess González, Cid ha sostingut que Borràs "no pot seguir exercint les seves funcions i ha de dimitir, se li ha escapat el funcionament de la Cambra de les mans", després de la gestió de la retirada de l'acta del ja exdiputat de la CUP Pau Juvillà, per la qual també Cs ha demanat la dimissió.





Cid considera que Borràs va ocultar a la resta dels diputats que Juvillà no havia estat convocat al ple de dijous passat per defensar la seva acta, perquè veu "impossible" que, en cas que fos decisió d'un treballador de la Cambra, no es informarà la presidenta i la secretària general.





"Seria inconcebible, però si fos així, el que demostra és que se li ha escapat de les mans" el funcionament del Parlament, segons Cid, que creu que Borràs ha actuat en benefici d'una estratègia de campanya electoral davant d'ERC i la resta de partits independentistes.





"Creiem que és una vegada més una utilització partidista de la Cambra en què la presidenta Borràs actua com a candidata de Junts, com una pretesa cap de l'oposició al president de la Generalitat", Pere Aragonès, ha afegit Cid, que l'ha acusat d'haver protagonitzat un engany i una presa de pèl.







Ha afegit que Borràs "ha enganyat diputats, periodistes i el conjunt de la ciutadania en una batalla política en què volia fer evident que ella feia el que no havia fet Torrent", en referència a l'expresident de la Cambra Roger Torrent i a la retirada de l'acta de l'expresident del Govern Quim Torra.





RELACIÓ AMB ERC



Preguntat per la relació amb ERC després del rebuig a la reforma laboral al Congrés, Cid ha acusat els republicans d'haver votat en contra però desitjant que s'aprovés, i ha assegurat que els comuns mantindran una "oposició constructiva" al Parlament.





Veu una ERC erràtica en projectes com els JJ.OO. d'Hivern, en els canvis a la cúpula de Mossos i a la ronda de contactes d'Aragonès amb partits i entitats independentistes, perquè creu que intenten recompondre una majoria trencada dins d'un context en què Borràs "acusa el president de la Generalitat de traïdor".





Sobre la gestió de la pandèmia de Covid-19, González ha demanat treballar per donar "respostes" pels casos a residències, i ha criticat que el PSC-Units, ERC i Junts rebutgessin crear una comissió d'investigació sobre l'assumpte al Parlament i proposessin impulsar un grup de treball que no s'ha creat, ha dit.