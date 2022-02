Directius del Barça a la fuga

El fins ara director general del FC Barcelona, Ferran Reverter /@EP





El director general del Barça , Ferran Reverter, ha comunicat aquest dimarts al matí al president Joan Laporta la seva voluntat de deixar el càrrec . Segons apunta l'entitat blaugrana, Reverter ha al·legat raons personals i familiars per prendre aquesta decisió. Així, es mantindrà al càrrec fins que el FC Barcelona trobi una persona per substituir-lo.





Reverter va ser nomenat CEO del Barça el passat 1 de juliol del 2021 i ha estat l'home que ha estat al capdavant de la transformació del Pla Estratègic 2021/2026 de l'entitat. Ha col·laborat en la reestructuració del deute, en l'aprovació del finançament de l'Espai Barça per part dels socis, en la reducció de la massa salarial de l'equip o els acords amb els patrocinadors. A més, durant aquests mesos també ha estat qui ha fet públics els resultats de les auditories i ha comunicat als socis ia la resta de seguidors els avenços del club.





Tot i això, ara ha pres la decisió de deixar el seu càrrec. "Fa gairebé un any vaig decidir deixar Alemanya i tornar a Barcelona per motius familiars i poc després vaig acceptar el repte que em va oferir el president Joan Laporta de dirigir l'àrea executiva del Club", ha declarat Reverter. “Aquests mesos han estat apassionants i agraeixo al president la seva confiança i, especialment, el seu entusiasme i capacitat de lideratge perquè el FC Barcelona compti en aquests moments amb un equip directiu de primer nivell capaç de tornar a posicionar el Barça com a líder mundial”, ha continuat.





Després, ha afegit: “Personalment he posat un gran esforç i dedicació durant aquests mesos, però ara vull centrar-me en el propòsit pel qual vaig tornar a Barcelona, que és dedicar més temps a projectes personals i familiars”.





TERCERA SORTIDA DEL BARÇA





Cal apuntar que Ferran Reverter no és el primer directiu del Barça que dedica deixar el club des que Laporta va arribar a la presidència. De fet, el president blaugrana va guanyar les eleccions el 7 de març del 2021 i tan sols sis dies després, Jaume Giró va dimitir quan havia de convertir-se en vicepresident econòmic .





En aquest cas, es van al·legar “ motius professionals ” i van argumentar que Giró havia de passar molts dies a Londres per feina, cosa que resultava incompatible amb el càrrec al Barça. Però aviat es va demostrar que això no era cert, ja que dos mesos més tard va acceptar el càrrec de conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya. Així, doncs, es va apuntar a una desavinença amb José Elías, que va ser un dels avaladors de Laporta, com el motiu real de la seva dimissió.





Però a més d'això, només fa una setmana hi va haver una altra dimissió. En aquest cas va ser Alfons Godall , vicepresident segon de la Fundació Barça, que va decidir deixar el càrrec després de publicar un tweet contra Rafa Nadal.





"Rafael Nadal m'ha donat angoixa des del primer dia. Ho tinc al mateix sac que a la Roja, al RM, Alonso i tot el que representi l'estat enemic", escrivia. Després de les reaccions a aquestes primeres paraules, va publicar un tweet més: “El tuit amb la meva opinió sobre un personatge famós i el seu perfil pot perjudicar la Fundació Barça per la pressió d'alguna empresa i mitjans (de comunicació). No vull costar-ne ni un cèntim al FC Barcelona ni renunciar a la llibertat d'expressió. En conseqüència renuncio al càrrec”.