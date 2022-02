El consumidor, clau en la transició energètica gràcies a l'autoconsum compartit i els agregadors de demanda

L' autoconsum d'energia solar fotovoltaica està empoderant els consumidors i és previsible que s'estengui més amb el desenvolupament de l'autoconsum compartit i dels agregadors de demanda. Segons l'estudi ' El paper del consumidor i la gestió de la demanda a la transició energètica ', editat per PWC i publicat per Fundació Naturgy, aquestes eines impulsaran el paper del consumidor en la transició energètica.





El creixement de l'autoconsum solar al nostre país s'ha multiplicat per 2,5 des del 2018, gràcies als nous desenvolupaments normatius, i “cal destacar l'important paper que estan jugant les ajudes recollides al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que recull incentius específics per al desenvolupament del sector de l'autoconsum al nostre país”, destaca l'informe.





Presentació de l'estudi ' El paper del consumidor i la gestió de la demanda a la transició energètica' /@Naturgy





L' autoconsum , juntament amb els sistemes d'emmagatzematge i la figura dels agregadors de demanda, seran els principals mecanismes amb què comptarà el consumidor per contribuir a la flexibilitat del sistema elèctric i a la integració de les energies renovables.





Óscar Barrero, soci de PWC Espanya i líder d'Energia en àrea de Consultoria, explica que “ la implantació d'aquests nous models haurà d'anar compassada amb el desenvolupament de la normativa i fins i tot és bo que sigui ordenada, per veure quin impacte té a la gestió de la xarxa ”. Barrero recorda que el PNIEC preveu que per al 2030 la capacitat instal·lada d'autoconsum solar representarà el 5,5% de la capacitat total instal·lada i cobrirà el 5,6% del total de la demanda elèctrica estimada per a aquest any.





En aquest sentit, Barrero sosté que " totes aquestes eines no seran suficients i se'n seguiran requerint d'altres que donin flexibilitat al sistema i estabilitat per a la transició energètica, com la generació convencional o l'emmagatzematge a gran escala ".





AGREGADORS DE DEMANDA PER PARTICIPAR AL MERCAT ELÈCTRIC





A l'àmbit del consum compartit, l'opció més avançada de les comunitats energètiques permetrà a diversos consumidors-productors intercanvien els seus excedents d'energia. El document assenyala que " a Espanya, les comunitats energètiques estan menys desplegades que en altres països europeus, a causa, especialment, de la necessitat d'un model regulador que les contempli i l'aparició dels models de negoci que les facin viables ", explica Óscar Barrero , soci de PWC Espanya i líder d'Energia a l'àrea de Consultoria. Segons dades de l'informe, al nostre país només hi ha 33 comunitats energètiques, mentre que Alemanya lidera Europa amb 1.750, seguida de Dinamarca amb 700 i els Països Baixos amb 500.





D'altra banda, “la regulació de la gestió de la demanda a Espanya i el desplegament posterior de solucions que la permetin dur a terme seran uns factors molt importants a l'hora de trobar l'equilibri entre el desplegament i la integració de les energies renovables i l'electrificació del sector energètic” segons l'estudi.





Barrero defineix aquesta figura com a “decisiva” perquè “el consumidor faci un pas endavant a l'hora de regular-ne el consum portant-se algun tipus de benefici a canvi, des de simplement aconseguir estalvi en la factura elèctrica fins al límit de participar de manera activa, a a través d'un tercer, als mercats elèctrics”.





L'informe recorda que actualment, el referent més similar que es podria trobar a Espanya són els mecanismes d'interrompibilitat per a grans clients industrials, “no obstant, queda lluny del concepte de gestió o resposta a la demanda”.







“A diferència de la resta de països de l'entorn, a Espanya no hi ha una regulació pròpia que defineixi els mecanismes que permetin als agregadors de la demanda participar al mercat majorista d'electricitat, per la qual cosa s'espera un llarg recorregut per posicionar aquesta figura com una nova eina, tant per respondre a les necessitats dels consumidors com de la transició energètica”, explica Barrero, que destaca que “el PNIEC 2021-2030 indica dins de les mesures la necessitat de desenvolupar aquesta figura”.





ELS EXPERTS ADVOQUEN PER ACCELERAR LA REGULACIÓ





L'estudi es va presentar aquest dimarts en un webinar, en què van participar representants de l'administració, els consumidors i el sector privat.





La subdirectora general de Prospectiva, Estratègia i Normativa en Matèria d'Energia del MITECO, Miriam Bueno, va destacar el paper del consumidor com a generador d'energia, gestor de la demanda i agent del sistema, i els avenços en aquesta matèria que el Govern espanyol ha fet a través del PNIEC i documents com el Full de Ruta de l'Autoconsum o l'Estratègia d'Emmagatzematge.





Francisco Espinosa , soci director de l'Associació de Consumidors d'Electricitat, va explicar que la flexibilitat per al sistema elèctric que poden oferir els consumidors amb l'autoconsum compartit, les comunitats energètiques o els agregadors de demanda no ha d'afectar el seu procés productiu.





I per part seva, Victoria Olascoaga , responsable de Generació Distribuïda de Naturgy, ha explicat la important aposta que la companyia ha fet per l'autoconsum, i ha advocat per la simplificació i homogeneïtzació de les tramitacions per activar les instal·lacions.