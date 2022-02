L'oci nocturn català reobrirà dijous a la nit després d'acumular 569 dies de tancament

Oci nocturn Barcelona @ep





L' oci nocturn reobrirà dijous a la nit a divendres a Catalunya després d'acumular 569 dies tancat a interiors des de l'inici de la pandèmia de Covid-19 , una xifra que s'eleva als 700 dies si es tenen en compte les obertures parcials i amb restriccions.





Segons xifres de la Federació Catalana d´Associacions d´Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), la reobertura ha suposat per al sector pèrdues d´uns 6.500 milions d´euros, import que s´ha calculat tenint en compte la facturació habitual en una situació sense pandèmia.





Així, discoteques, bars musicals i sales de concert tornaran a obrir sense limitacions d'aforament ni d'horari , i tampoc no es requerirà l'ús del passaport Covid, que sí que havia calgut les darreres vegades en què es va permetre l'obertura del sector.





La primera vegada que es va restringir al sector per tallar els contagis de coronavirus entre la població va ser l'11 de març del 2020, quan el Govern va decidir suspendre els actes que acollissin més de 1.000 persones a Catalunya, davant el que el sector ja va demanar ajudes econòmiques, anticipant pèrdues.





El 14 de març, després que l'exconseller d'Interior de la Generalitat Miquel Buch demanés el cessament de l'activitat, l'oci nocturn va haver de fer front al seu primer tancament total.





Mentre el tancament va estar vigent, associacions com la Fecasarm, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) i Spanish Nigthlife van demanar la reobertura controlada i van proposar, entre d'altres, la implantació d'un certificat sanitari que garantís el compliment de mesures sanitàries per part dels establiments.





El 19 de juny, el sector va reobrir parcialment, amb restriccions d'aforament, i després va entrar en vigor la prohibició de reunions de més de 10 persones i, en conseqüència, un nou tancament el 24 de juliol.





MÉS DE 300 DIES SEGUITS SENSE ACTIVITAT





El 24 de juliol va començar un tancament que es va allargar durant més de 300 dies, davant de repetides demandes d'obertura de la Fecasam, que criticava que la mesura només contribuïa a augmentar els botellons i les festes il·legals, així com protestes a Barcelona i fins i tot la vagues de fam per part de professionals.





Gairebé un any després, la disminució dels contagis vinculada als mesos d'estiu el 2021 va propiciar una tímida obertura a principis de juliol , amb restriccions que van anar confluint entre tancaments d'espais interiors i limitacions tant de temps per estar a les terrasses com a aforament a les mateixes, que eventualment es van ampliar per als caps de setmana.





Va ser en aquest context en què es va utilitzar per primera vegada el passaport Covid, també implementat en altres sectors com la restauració, mitjançant el qual només es permetia l'entrada als locals d'oci a les persones que presentessin la pauta de vacunació completa.





El nou tancament total va tornar a arribar per al sector el 23 de desembre del 2021, en ple hivern i justificat per un nou augment dels contagis, just abans de les festes de Nadal, i ha estat completament tancat durant el transcurs del 2022.