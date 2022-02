El Govern central no té data per convocar la Taula de Diàleg a Catalunya

Isabel Rodríguez @ep





La portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , ha insistit a vincular la convocatòria de la Taula de Diàleg a Catalunya que hi hagi "acords rellevants" entre el Govern central i la Generalitat i no ha concretat quan es pot produir.





A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, s'ha expressat així en ser qüestionada sobre la propera data de reunió de la Taula, ja que ja està remetent la sisena onada de la pandèmia de Covid-19. En una entrevista a principis d'any, el president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar que en aquell moment anteposava el combat a la variant òmicron, després de ser preguntat sobre això.





Fonts de Moncloa es limiten a dir que "hi haurà taula" i recorden les paraules de Sánchez, que a l'esmentada entrevista va assegurar que al llarg d'aquest any es produiria "més d'una reunió" i esperava que es produïssin avenços .





COMISSIÓ BILATERAL EL 18 DE FEBRER





La portaveu ha confirmat d'altra banda, que el 18 de febrer es reunirà la comissió bilateral Estat-Generalitat, tal com va anunciar aquest mateix dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que va detallar que es produiria a Barcelona, després de que es reunís a l'agost a Madrid.





En aquesta mateixa línia ha indicat que ella mateixa està treballant amb Plaja per determinar l'ordre del dia una vegada fixada la data i que situa les relacions i els treballs entre el Govern central i el Govern de Catalunya a l'"àmbit de la normalitat institucional del que mai s'havien d'haver apartat”, ha apuntat.





Així mateix ha indicat que el Govern se sent orgullós per haver recuperat el diàleg amb la Generalitat, "cosa que mai no es va haver de trencar" i que tornar a la normalitat en les relacions institucionals és una feina que han dut a terme "en els últims mesos" i confien a continuar fent.





ERC DIU QUE EL GOVERN BUSCA EXCUSES PER NO CONVOCAR-LA





Les declaracions de Rodríguez es produeixen al dia següent que ERC tornés a reclamar la convocatòria de la Taula de Diàleg. La portaveu del partit, Marta Vilalta, es va queixar que des de fa uns dies veuen que l'Executiu "només busca excuses per no reunir la taula de negociació", va indicar a la roda de premsa posterior a l'executiva d'ERC.





"Demanem al Govern espanyol que treballi en els compromisos adquirits, que vol dir treballar en el marc de la taula de negociació, i que no miri cap a una altra banda ni busqui excuses de mal pagador", va afegir.





ESPERA QUE ARAGONÈS ACUDEIXI A LA CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS





Finalment, en ser qüestionada sobre si la convocatòria de la Taula de Diàleg ajudaria que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acudís a la Conferència de Presidents que es farà a l'illa de la Palma, Rodríguez ha respost que espera que "tots els presidents" autonòmics acudeixin a la cita perquè s'hi abordaran qüestions importants, més enllà de la gestió de la pandèmia.





Sobre això, ha detallat que tractaran el desplegament dels fons de cara a la segona part de la legislatura i la recuperació econòmica i aquí "tant Catalunya com la resta de comunitats autònomes" juga un paper "important" que assumir i per tant des del Govern tenen la presència d'Aragonès.





Finalment ha indicat que totes les comunitats han participat en la darrera setmana en els treballs per determinar l'ordre del dia i els treballs tècnics que s'elevaran a la Conferència. "Han estat presents les 17 comunitats autònomes i les dues ciutats autònomes", ha destacat.