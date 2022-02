Coneix els cinc escenaris catalans on Tom Holland ha rodat 'Uncharted'

Qui vagi a les sales a veure 'Uncharted', la nova pellícula protagonitzada per Tom Holland que s'estrena aquest divendres, s'endurà la sorpresa de reconèixer un grapat d'escenaris catalans. No va ser cap casualitat que l'actor presentés aquest dilluns el film a la muntanya de Montjuïc, ja que aquesta és una de les cinc localitzacions autòctones que apareixen al blockbuster, dirigit per Ruben Fleischer, i on també hi apareixen Antonio Banderas i Mark Whalberg.





Si algú no és massa fan de Holland -el jove actor i ballarí britànic i recent Spiderman- i tampoc s'apassiona per aquesta preqüela del videojoc que porta el mateix nom, almenys tindrà l'alicient de descobrir els indrets de Barcelona i de la Costa Brava que surten a la pel·li.





1. PALAU VICTÒRIA EUGÈNIA BARCELONA





Un fotograma del fil a un dels característics torreons del Palau. / Foto: Sony Pictures.





Els terrats d'aquest palau de la Fira de Barcelona, construïts per l'Exposició Universal de 1929 i a tocar de la plaça de les Cascades, serveixen de plataforma d'una persecució frenètica que acaba a la Font Màgica.









2. SANTA MARIA DEL PI





La plaça de Sant Josep Oriol, davant la Basílica. / Foto: Basilicadel pi.





La Basílica i els seus entorns van ser escollits per l'equip de rodatge per muntar-hi unes escenes durant el passat mes d'octubre.





3. BARRI GÒTIC









A banda de filmar alguns segons a la Plaça Reial, 'Uncharted' també va emprar com a decorat les cases i les petites arcades del carrer Consolat de Mar, a l'alçada del número 37.







4. SAGRADA FAMÍLIA





Pura fantasia entorn de l'obra magna de Gaudí. / Foto: Sony Pictures





"Rodar a un lloc amb tanta història com Barcelona ha sigut fantàstic", reconeixia Holland, per qui l'atmòsfera de la ciutat va ser un dels millors records dels dies de rodatge. L'emblema més reconeixible mundialment de Barcelona també va ser escollit pel director i els realitzadors del film d'aventures.





5. CALA SA BOADELLA (LLORET DE MAR)





Vista aèria de la cala. / Foto: Visitacostabrava





Aquesta idíl·lica platja està situada al terme municipal de Lloret de Mar, entre les platges de Santa Cristina i Fenals i està amagada sota els penyasegats que alcen els Jardins de Santa Clotilde.