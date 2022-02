L'EMA comença a avaluar la dosi de reforç de la vacuna de Pfizer en adolescents de 12 a 15 anys

Vacuna de Pfizer @ep





L' Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha començat a avaluar una sol·licitud per a l'ús d'una dosi de reforç de la vacuna contra la COVID-19 de BioNTech/Pfizer en adolescents de 12 a 15 anys.





Les dosis de reforç s'administren a persones vacunades (és a dir, persones que han completat la pauta completa) per restablir la protecció després que aquesta hagi disminuït. Actualment es pot administrar una dosi de reforç de la vacuna de Pfizer en persones de 18 anys o més. Així mateix, també està en curs una sol·licitud en adolescents de més de 16 a 17 anys.





El Comitè de Medicaments d'Ús Humà de l'EMA (CHMP, per les sigles en anglès) durà a terme una avaluació accelerada de les dades presentades per Pfizer i BioNTech, inclosos els resultats de les proves al món real d'Israel. L'EMA comunicarà el resultat de l'avaluació "en el moment oportú".





La vacuna de Pfizer i BioNTech conté una molècula anomenada ARN missatger (ARNm) amb instruccions per produir una proteïna, coneguda com a proteïna d'espiga, present de forma natural al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. La vacuna actua preparant l'organisme per defensar-se del SARS-CoV-2.