El Covid-19 pot danyar el cervell de forma similar a l'Alzheimer

Un grup d'investigadors del Vagelos College of Physycian and Surgeons de la Universitat de Columbia, als Estats Units, ha descobert que els cervells d'una petita mostra de pacients que havien mort per Covid-19 presentaven canvis moleculars que també s'han trobat als cervells de pacients amb la malaltia de l'Alzheimer.







En concret, aquest grup d'experts dirigits per Andrew Marks van veure que aquests pacients van acumular a l'interior de les cèl·lules cerebrals una proteïna anomenada tau.





Imatge simbòlica de la pèrdua de memòria en persones amb Alzheimer /@EP





Així ho diuen els resultats de l'estudi, compartit a la revista científica 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association'. Unes troballes que podrien ser útils per comprendre per què alguns pacients de Covid persistent pateixen pèrdues de memòria , encara que només s'han analitzat els casos de deu persones i per això, els autors apunten que s'ha de replicar l'estudi amb una mostra més àmplia.





Tot i això, el descobriment d'aquests científics, com dèiem, podria portar a entendre per què la pèrdua de memòria és un dels símptomes de les persones que temps després de superar la fase activa de la infecció per Covid segueixen arrossegant problemes. Una cosa força comuna, tal com comentava fa uns mesos a Catalunyapress Marta Cabezas, una pacient que pateix Covid persistent: “ Molts tenim també la ment com ennuvolada”, deia, en referència als molts símptomes diferents que es donen.









De fet, aquesta és la causa per la qual els investigadors van decidir fer l'estudi: descobrir per què es produeix aquesta “boira mental” en alguns pacients, a més dels símptomes cardíacs. Arran dels primers informes que parlaven d'aquests problemes, els autors del treball van decidir investigar de quina manera el virus afectava determinades molècules anomenades receptors de rianodina.





Els receptors de rianodina defectuosos s'han vist implicats en diversos processos patògens, que van des de les malalties cardíaques i pulmonars fins a la resposta del cervell a l'estrès i la malaltia d'Alzheimer.







"Quan es va produir la pandèmia de COVID-19, com tothom, em va interessar ser útil i fer el que poguéssim. El que trobem és, crec, força inesperat: No només trobem receptors de rianodina defectuosos als cors i pulmons dels pacients de COVID-19 morts, sinó també als seus cervells ", comenta el líder de la investigació, Andrew Marks.







CANVIS MOLECULARS





Dins de les neurones, els receptors de rianodina defectuosos s'han vinculat en treballs anteriors amb un increment de la tau fosforilada, un segell característic força conegut de l'Alzheimer. En el nou estudi, els investigadors van trobar elevats nivells de tau fosforilada als cervells dels pacients amb COVID-19, a part de receptors de rianodina defectuosos.







La tau fosforilada, concretament, es va descobrir en zones on la tau es troba normalment als pacients d'Alzheimer, però també en àrees on la tau no es localitza típicament als pacients d'Alzheimer. Això fa pensar que la tau fosforilada en els pacients de COVID-19 podria ser un signe d'Alzheimer en fase inicial i també contribuir a altres símptomes neurològics observats en els pacients de COVID-19.







Així, de l'estudi d'aquests investigadors dels Estats Units s'extreu que l'increment de els nivells de tau fosforilada al cervell està lligat amb els problemes de memòria a l'Alzheimer i a més podria ser la causa de problemes similars en les persones amb COVID-19 persistent.





Amb això, la teoria dels investigadors és que la resposta immunitària característica de la COVID-19 greu provoca inflamació al cervell, la qual cosa dóna lloc a receptors de rianodina disfuncionals i després a augments de tau fosforilada .





Cal apuntar que els autors del treball no van trobar canvis a les vies que condueixen a la formació de beta amiloide, un altre segell distintiu de l'Alzheimer. Però altres petits estudis sí que han vist nivells anormals d'amiloide al cervell de pacients infectats amb el SARS-CoV-2. Així ho recullen alguns informes publicats a Internet abans de ser revisats per parells.





ALTRES ESTUDIS RELACIONEN EL COVID-19 AMB L'ALZHEIMER





Cal apuntar que aquesta no és la primera vegada que alguns estudis han relacionat la infecció per Covid-19 amb l'Alzheimer. De fet, a Catalunyapres us informem l'estiu passat que una investigació presentada a l'Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2021 celebrada virtualment i a Denver (Colorado), va trobar associacions entre la COVID-19 i els dèficits cognitius persistents, inclosa l'acceleració de la patologia i els símptomes de la malaltia d'Alzheimer .









A més, l'estudi "La història natural del Covid-19 simptomàtica durant la primera onada a Catalunya", publicat a la revista Nature Communications, va concloure que la demència s'associava a una major letalitat per Covid-19 . Apuntaven que malgrat que les persones que la patien tenien menys possibilitats d'ingressar a una UCI, tenien més opcions de morir.





De fet, aquests investigadors de l'Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol) , l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) van assenyalar que el 38% de persones que en aquell moment ( 2020) havien mort sense ser hospitalitzades tenien demència.