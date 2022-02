Luz Guilarte: "La senyora Colau compta com a vivenda fins i tot a les papereres"

La regidora i presidenta del Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte/ @Cs







La portaveu de C's a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, té les idees clares i amb les dades a la mà parla amb preocupació de l'actual situació de la ciutat comtal que ja s'ha "convertit a la ciutat espanyola més insegura", segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior fets públics.







--Recentment va sortir l'enquesta de satisfacció dels barcelonins i en ella hi suspenien la gestió de l'equip de govern de Barcelona. Quina valoració feu d'aquest baròmetre veient-ne els resultats?



--Nosaltres el que diem és que els problemes de la ciutat són clars i queden reflectits. Són assumptes sobre els que venim presentat projectes i alternatives per combatre'ls, com és el cas de la inseguretat, la manca d'habitatges que no deixa de créixer amb la senyora Colau, combatre la deixadesa que té la ciutat quant a brutícia, l'urbanisme tàctic que tant la perjudica, ectcètera. El que posa en reflex el baròmetre municipal és que la senyora Colau i la seva coalició amb el suport de l'independentisme creen problemes on abans no n'hi havia o almenys no eren d'aquesta dimensió. El fracàs en la gestió, en la capacitat per donar resposta a les problemàtiques i gestionar una ciutat com és Barcelona, que és la segona més important d'Espanya i que era una referència mundial i que fins i tot això han aconseguit perjudicar. Tenim una imatge deplorable a nivell de ciutat. El baròmetre reflecteix aquests problemes notoris, que nosaltres creiem que hem de combatre i per això tenim un projecte consolidat que vol rebatre'ls. De fet, allà on hem governat es demostra l'eficiència de les nostres mesures.







D'altra banda, el que veiem és que la senyora Colau i el govern municipal el que intenten és dotar de legitimitat altres aspectes colant-los en aquest baròmetre. El que intenten és colar la seva propaganda i la promoció del seu govern, quan tots sabem que un govern com el seu és a les hores més baixes. Però es creuen que sortiran d'aquesta impunes. Nosaltres seguim treballant en plans de seguretat i en plans de civisme. També hem presentat un pla de mobilitat per a tota la nova mobilitat com els patinets, per dotar la ciutat de garanties i que no passi el despropòsit que ha passat amb els carrils bici de la senyora Colau. Enfront de tots aquests problemes, nosaltres aportem solucions.





--Un dels aspectes de què has parlat és del problema de l'habitatge a Barcelona.

-- El que veiem és que aquest problema creix: cada vegada hi ha més persones necessitant un habitatge digne. I ells el que fan des del Govern municipal però també des del Govern d'Espanya és posar solucions que ja s'han descartat en altres llocs del món, per exemple el control de preus o aquesta reserva del 30% per fer vivenda pública. A molts països i moltes ciutats, el tema de la reserva del 30% per fer habitatge públic ja s'ha fet servir. A Berlín, o fa 30 anys a Nova York, es van implantar aquestes mesures i van ser fracassos absoluts.







Això desincentiva més la iniciativa privada per construir habitatge a Barcelona i per això cada cop pugen més els preus dels lloguers i hi ha menys oferta. Nosaltres el 2017 el que vam fer va ser afavorir un pacte per l'habitatge, un pacte que havia de ser a llarg termini i que per tant hauria de ser un compromís per a les generacions següents.





Els governs, tots, el que han fet és especular amb l'habitatge i al final posar-lo a mans privades, per això no hi ha part pública d'habitatge. Nosaltres el que demanem és facilitat, no mesures a curt termini que són absolutament contraproduents, perquè l'habitatge sigui una solució, una alternativa, una possibilitat per als joves, col·lectius i famílies vulnerables.





El que volem és que s'apliqui aquest sentit comú i que es fomenti aquesta col·laboració publicoprivada i que l'Administració sigui conscient que l'habitatge públic no pot ser a curt termini, sinó que ha de ser un acord a llarg termini de les administracions i un compromís amb la ciutadania. L'única idea (de bomber) que han tingut des d'aquest govern municipal és allò dels contenidors, que em sembla vergonyós.





Pretenen instal·lar aquest tipus de contenidors que de mitjana tenen uns 32 metres útils, cosa que és totalment indigna per a una família. És indigne que això ho pretenguin consolidar com el model de futur i l'aposta innovadora per a la ciutat. És més misèria, és incapacitat per solucionar els problemes i és una solució que és més a prop del barraquisme que no pas d'una ciutat com Barcelona, que ha de donar exemple en aquest tipus de polítiques. També s'ha de comptar amb l'Àrea Metropolitana i que l'Àrea Metropolitana desenvolupi polítiques d'habitatge.





-Però aquests 6.000 pisos que diu l'alcaldessa que estan construint són una invenció?

-És el que et dic. La senyora Colau compta com a habitatge fins i tot a a les papereres. Qualsevol cosa, un contenidor, un cubicle, tot. No m'estranyaria que comptés com a habitatge fins i tot les okupacions il·legals, perquè aquest és el tipus de tripijoc que fan amb les xifres. Crec que en van prometre 8.000, i a dia d'avui portem gairebé vuit anys i amb prou feines n'han fet 800, ni tan sols arriben i moltes no han estat ni construïdes, sinó que les han comprades o provenen d'un altre tipus d'adquisició. Fan promeses i donen xifres, que al final no es corresponen amb la realitat. Són fictícies. Colau ha estat incapaç fins i tot d'acontentar els seus. És un fracàs més. El fracàs és notable a tots els nivells .







--Al baròmetre també fan referència a la inseguretat de la ciutat. Fa poc els mitjans de comunicació es feien ressò de la inseguretat que sentien els veïns de Poble Sec, aquesta és la darrera. Per què? Què no fa l'Ajuntament perquè Barcelona sigui segura?

--Malauradament, Barcelona s'ha convertit en la ciutat espanyola més insegura i ho diuen les dades del Ministeri de l'Interior, no nosaltres. Aquest és el rànquing que liderem amb aquest govern. Què passa? Primer, un govern de coalició que s'ha dedicat a criminalitzar els cossos i les forces de seguretat. A retirar mitjans humans i materials. A desmantellar els cossos destinats a protegir-nos. I això fa creure que Barcelona és una ciutat sense llei on les màfies de l'okupació, del narcotràfic, del tràfic de persones etc. s'estableixen perquè veuen aquesta tolerància, aquesta facilitat per cometre els delictes.







També la mala premsa que Colau i els seus socis han volgut donar als cossos policials. És deixadesa, manca de competència, és un govern sectari que utilitza la seguretat i la inseguretat.





Nosaltres hem presentat des del primer moment un pla de seguretat amb més de 60 mesures, ho vam fer el 2019. Creiem que és fonamental, estava validat perquè correspon a mesures que els mateixos cossos demanen. Hi ha cada cop més robatoris, més agressions sexuals, més agressions etc. Cada cop s'expandeix més la tipologia de delictes. Aquest pla volia donar resposta a això i el Govern municipal ens ho ha votat en contra una vegada i una altra. També el pla de civisme. Nosaltres el que farem és no desistir-hi, perquè per a nosaltres és una absoluta prioritat. Una ciutat sense seguretat no en té res. No té comerç, convivència, res. El mes que ve, a la propera comissió de presidència, tornarem a portar aquest pla. Seguirem insistint i si cal desgranant aquestes mesures a cada Ple perquè es prengui consciència. El nostre projecte per a Barcelona parteix de ser una ciutat segura i a partir d'aquí tota la resta de polítiques per dotar de progrés, convivència i benestar els ciutadans. Aquest govern municipal no només és incapaç, sinó que també està desinteressat a abordar el tema de la seguretat.





--Hi ha un projecte estrella, les superilles, que sembla que ho arregla tot a Barcelona. Però hi ha un aspecte que no és tan conegut com és el de la reorganització de l'atenció domiciliària. Colau es va comprometre a remunicipalitzar aquest servei, cosa que no ha fet. La nova reorganització suposa la precarització tant del servei datenció com de les condicions de les treballadores familiars. Què heu de dir C's sobre això?

--Barrejar les coses no té cap sentit. I les superilles i el SAD no tenen res a veure. Per començar, les superilles tenen un nom de tota la vida que és el de peatonalització de carrers, però els comuns tenen la idea de reeducar-nos en tot. A més, les superilles no serveixen per a tot. I necessiten millorar moltes coses, com el trànsit, la convivència o els comerços perquè siguin eficients.







La superilla no arregla, sinó que és el context en què es plantegi el que fa que sigui útil. I aquí es fa al revés. Primer es posa el bolet, perquè aquestes estampes de cantonada de l'Eixample desertitzades amb quatre boles de ciment, acaben sent desèrtiques i els comerços se'n van de la zona. O també són centres per a botellons, es bloqueja el trànsit perquè s'estrenyen els carrers, els professionals autònoms no troben on posar el vehicle etc. El que no pot ser és que un projecte premiat, que aquí s'hauria d'apreciar, els veïns l'hagin rebutjat. El problema és com s'implementa i com se'n fa ús. Ho hem vist, allò que han creat són problemes. Per això has de tenir un projecte cohesionat de mobilitat etcètera i Colau el que fa és descompondre-ho tot.





Pel que fa al servei SAD, hem estat en aquest servei i conec la problemàtica. Què ha passat? Que no m'han pogut atendre perquè el sistema els havia caigut i m'han convidat a trucar o tornar més tard. I això no és una cosa puntual. Tinc persones properes amb necessitats i s'han quedat sense aquesta ajuda o se'ls han reduït dràsticament les hores. Tenim un servei amb uns treballadors que es queixen de la sobrecàrrega, desmantellat per deixadesa.





L'Administració quan contracta no es pot desatendre, sinó que ha de valorar i mesurar perquè és la seva obligació. Aquest és un dels serveis més importants que hi ha a les ciutats, el d'ajuda a les persones vulnerables, que a més han desenvolupat problemes mentals amb la pandèmia. L'Ajuntament ha fet que el receptor final es vegi desemparat. Nosaltres posem la veritable atenció com arriben aquests serveis als ciutadans. A més, estem en contacte amb els treballadors del servei, fem seguiment de les seves condicions i del que estan patint. Entre la precarietat i allò que pateixen, al final és un servei que s'està convertint en un problema més. Un altre cop el mateix: Colau crea problemes on no n'hi havia i nosaltres oferim solucions.





--Parles de control de les contractes. Vosaltres heu estat damunt de les subvencions que han tornat a ser posades en qüestió. La primera denúncia va ser arxivada per Fiscalia. Per què creieu que la Justícia ha admès a tràmit una segona denúncia? Què està passant?

--Que des de fa molt de temps, la senyora Colau i altres administracions anteriors, s'han dedicat a utilitzar les subvencions per crear xarxes i guanyar poder. Això, al final, allò que té és aquesta conseqüència. Quins diners que són necessaris per a determinades polítiques, al final són un mètode per a les estructures dels partits. Per això ells sempre s'han entès bé perquè han creat xarxes a través d'aquests diners públics. Però sobre això hem de diferenciar dues coses.







Una són les subvencions i una altra la contractació pública. Nosaltres ho hem denunciat des del primer dia, que s'estava actuant a la vora de la llei. Una cosa és que sigui legal o il·legal, que sobre això haurà d'opinar un jutge. Però el que podem fer és investigar i buscar informació (cosa que ens han posat molt difícil) del que està passant.





A nivell de subvencions pot no ser il·legal, però èticament pot ser reprovable. I per això hi ha codis de transparència i d'ètica i entenc que per això en algun moment els comuns també van elaborar el seu, encara que han decidit no complir-lo. És una vergonya que prometin als seus el seu compliment i que no siguin capaços de fer-ho. Una cosa és il·legal i una altra cosa és ètic.





Aquestes subvencions s'estan donant, s'estan fent malament, i tota aquesta mena de pràctiques que poden no estar subjectes a una condemna, des del punt de vista de l'ètica i de les bones pràctiques, són inadmissibles, perquè acaben derivant en casos de possible corrupció i això si és punible. Al nostre país s'ha permès durant molts anys que això no tingui conseqüències.





I la senyora Colau el que està fent és això, jo no veig cap dels seus socis demanant la seva dimissió. El que està passant és que la convivència entre tots ells és la que sosté Colau i per això no se sent amb aquesta responsabilitat i amb aquesta obligació de complir allò a que es va comprometre. Nosaltres seguirem denunciant, estigui o no condemnada Colau , que això ja ho veurem.





Ada Colau el que sí que té és més d'una advertència, més d'un advertiment tant del Tribunal de Comptes, com d'Antifrau, com de la Sindicatura de Comptes com de Fiscalia.





I això ja és motiu suficient perquè entenguis que no pots pretendre continuar representant els barcelonins , que no pots ser la imatge de les bones pràctiques que necessita Barcelona en un moment en què està tan deteriorada . Creiem que ha de dimitir com més aviat millor i complir amb el que ella mateixa es va obligar al seu moment, perquè en aquest Ajuntament han de començar a haver-hi bones pràctiques.





El govern municipal el que fa és dedicar-se a les subvencions a dit, sempre al límit de la llei. Recordem que el senyor Sánchez, fa uns anys, el que va fer va ser precisament canviar la llei perquè es poguessin donar contractacions i va establir el límit de les subvencions en 15.000 euros. Doncs el que fa Colau és contractar per sota de 15.000 euros, per 14.999, fixa't fins on arriba la mala pràctica, que ho fa de manera tan evident. A més es va treure el límit que només podia haver-hi un tipus de subvenció de 15.000 euros a l'any a una mateixa entitat. Per tant, ara els donen per 14.999 euros totes les vegades que els dóna la gana a la mateixa empresa. Abocada la llei, es va fer la trampa per poder-la saltar. Nosaltres estem acostumats a rendir comptes i el que hem d'exigir primer és que es rendeixin comptes i denunciar tot el que sigui una mala pràctica, perquè això fa malbé la nostra institució i la nostra imatge com a ciutat.







--Has deixat molt clar que a nivell de sentència pot estar a punt de la legalitat, tant la Fiscalia com els jutjats tiren cap a una altra banda perquè frega aquest límit. Però has dit que hi ha hagut advertències d'altres òrgans fiscalitzadors independents. Què li han dit aquests òrgans fiscalitzadors independents pel que fa a aquest tipus de comportaments reiteratius?





--El mateix que li hem dit nosaltres des del primer dia: que són males pràctiques i que han de cessar. S'està arriscant i comet un tipus d'infracció .





Aquests òrgans independents no tenen la mateixa característica que un tribunal i no dicten sentència, són infraccions administratives.





Però li diuen que hi ha alguna cosa que no està bé i això pot afavorir pràctiques d'alguna manera perjudicials i lesives per als interessos de la ciutadania, que sosté l'Administració amb els impostos que paguen . És un minvament de recursos per a polítiques i accions que es necessiten a la ciutadania, en benefici, ja sigui amb ànim de lucre personal o no, perquè en qualsevol cas es beneficia a tercers. Totes aquestes entitats que porten les subvencions estan vinculades directament amb la senyora Colau i el seu entorn, com el Col·legi d'Enginyers i fins i tot amb el Síndic de Greuges de Barcelona. D'alguna manera, s'estan lucrant, aprofitant i beneficiant per mantenir aquestes xarxes clientelars amb l'ajuda dels socis que lamentablement són experts en aquesta matèria.





--Has parlat dels plans de mobilitat que esteu presentant, que és una cosa important al costat de la sostenibilitat. La gent està molt emprenyada amb la manera de circular per Barcelona. Quines són les vostres propostes?





-- Novament, la senyora Colau ha creat un problema on no n'hi havia. Viu d'això, de confrontar col·lectius i sectors. Amb el tema de les terrasses, per exemple, ha confrontat la mobilitat amb restauració. Pel que fa a la sostenibilitat, el mateix. Ella crea un problema i l'insufla a la societat i l'entorn. Nosaltres hem dit que Barcelona ha de tenir un model de mobilitat que doni servei . Més sostenible? Evidentment. Per això cal introduir noves formes de mobilitat però regular-les perquè hi hagi civisme, perquè tothom sàpiga per on i de quina manera anar-hi.





Jo mateixa he estat usuari de bicicleta, però no la coixo perquè em fa por, perquè els carrils bici estan per llocs que van pel mig de la calçada. Tens dobles carrils bici per llocs que augmenten el risc com a ciclista. Així que fins i tot aquells que érem usuaris de mobilitat d'algun d'aquests tipus de transport, com ara bicicletes o patinets, ens hem desmotivat . Tret que tinguis la necessitat d'utilitzar-lo perquè no et queda cap altre remei.





El que cal fer és regular-ho amb cap, amb sentit comú . La ciutadania ha de decidir quin tipus de vehicle, quin tipus de mobilitat és la seva. Per això cal més inversió en transport públic. Hi ha barris de Barcelona que tenen autobusos desconnectats del centre de la ciutat. De vegades trigues més a arribar a La maquinista que a arribar a Mataró, cosa que és absurd. Hem vist els accidents de motoristes, alguns amb morts, pels blocs de formigó o berlineses que s'han posat a llocs injustificables . La mobilitat s'ha de fer amb criteris tècnics, amb una visió àmplia i de ciutat de futur, i no pas a curt termini i amb criteris ideològics.





Quant a la sostenibilitat, una de les nostres apostes és el cobriment de les rondes . Creiem que això crearia un cinturó lliure de contaminació i permetria que Barcelona tingués un anell verd, per a l'ús de ciclistes, del vianant, per fer una zona d'expansió que ens alliberés d'una contaminació que després s'estira a sobre de la ciutat. Ha de ser un projecte a mitjà-llarg termini que no ha de canviar el que vingui. S'ha de fer amb cohesió i planificació, posant els mitjans adequats i amb aquest compromís d'entendre que la mobilitat no ha de ser una guerra sinó una solució.





--Al baròmetre sortia que Ada Colau revalidaria l'alcaldia, que era la gran guanyadora i vosaltres no estàveu. És com el CIS de Tezanos?





--Absolutament. Al costat dels problemes de la ciutat, la senyora Colau, que té legitimitat reconeguda, el que fa és colar que malgrat tot, malgrat que l'únic consens existent és que la senyora Colau i els seus socis són nefastos a la gestió de la ciutat, encara es veuen guanyadors. Si t'hi fixes, a l'últim baròmetre de desembre es veu que l'últim que ha donat suport a Colau és el que puja. Evidentment, a aquells que ni la vam fer alcaldessa, ni li hem aprovat un pressupost ni una ordenança fiscal perquè no validarem els daus o les males polítiques o els desurbanismes tàctics, ens posaran on ens posaran . L'únic baròmetre és el del 28/05/2023 i nosaltres estem treballant per a aquesta data, per tenir un projecte consolidat, amb un equip, amb una cohesió. On hem treballat, hem millorat, així que ens podrien copiar una mica més. Però aquesta data serà el veritable baròmetre, l'únic que ens preocupa. Estem preocupats per això, per millorar el benestar dels barcelonins, per tenir un projecte tècnic, pràctic i eficient.