Cambray garanteix que els alumnes d'ESO que vulguin accedir a FP tindran plaça

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat aquest dimarts que "tot l'alumnat de cambra d'ESO tindrà garantida plaça de cicle formatiu de grau mitjà en l'àmbit que sol·licite", amb l'objectiu d'assegurar la continuïtat de l'ESO cap a la Formació Professional (FP).





Així, s'ha reservat una primera fase les preinscripcions a FP per a l'alumnat que ara cursa quart d'ESO -del 20 al 26 d'abril- i per a la resta de l'alumnat començarà al maig, ha explicat interpel·lat per la socialista Esther Niubó al ple del Parlament.





El conseller ha admès que l'increment de la demanda registrat a l'inici d'aquest curs no es va gestionar prou bé i que hi ha marge de millora: “El que hem fet ha estat fer els deures. Aquest curs la FP ens trobarà preparats”, amb més oferta de places i centres.





Preguntat per Niubó sobre la previsió del Govern d'assegurar la gratuïtat de places públiques del segon curs d'infantil --conegut com a P2--, Cambray ha destacat que la Generalitat destinarà 90 milions d'euros als ajuntaments perquè cobreixin aquestes places, mentre que els centres que no són públics rebran “molts més recursos que fins ara”.





Niubó ha criticat que es tracta de fons estatals per crear més places, i Cambray ha dit que són fons europeus que “desgraciadament arriben a través del Ministeri” i que la creació de noves places depèn dels ajuntaments, mentre que el Govern n'assumirà el cost per assegurar la gratuïtat a les famílies.





CATALÀ A L'ESCOLA



Sobre el català a l'àmbit educatiu, la socialista li ha demanat despolititzar aquest debat i buscar un consens, i el conseller ha afegit que “l'aprenentatge de les llengües no va de percentatges, sinó de pedagogia”, en referència a la sentència que obliga oferir el 25% de l'ensenyament en castellà.





Sobre el Currículum escolar que s'aplicarà a partir del curs vinent, Cambray ha recordat que segueix obert a aportacions i, a preguntes de Vox, ha assegurat que parla del dret d'autodeterminació perquè es considera un principi fonamental de Drets Humans: "Sembla que tinguin un problema amb els Drets Humans, i potser per això no els agrada que els ensenyem”.





Davant crítiques del diputat de Vox Manuel Jesús Acosta, Cambray ha assegurat que des del Govern no es manté "cap complicitat amb cap campanya d'assetjament" ni discriminació per raó de llengua ni de cap altre tipus, i ha defensat que cada alumne se senti plenament lliure d'expressar la seva identitat.