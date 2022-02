Els veïns de Bon Pastor portaran "fins al final" la denúncia a l'Ajuntament pel cobrament il·legal de lloguers

Una de les Cases Barates del barri barceloní. Foto: ep





Els veïns de les antigues Cases Barates del Bon Pastor portaran "fins al final" la denúncia que fa pocs dies van interposar contra l'Ajuntament de Barcelona i el Patronat Municipal de l'Habitatge pel cobrament antireglamentari del lloguer durant 10 mesos a un total de 167 famílies . Els fets es remunten al 2015 , quan el consistori va mantenir en exposició pública "més temps del que és degut" la tercera fase del projecte de remodelació de les Cases Barates -de les quals avui només queden dretes unes desenes- segons sosté l'entitat denunciant, Avis del Barri .







Aquest desfasament va comportar també la prolongació del termini de l'aprovació definitiva, fet que va impedir que els llogaters deixessin d'abonar les seves quotes de lloguer, tal com els permetia la llei amb la figura del pas del contracte 'a precari'. En total, s'estima que es van continuar pagant fins a 300.000 euros que ni l'Ajuntament ni el Patronat no haurien d'haver recaptat si s'haguessin complert els terminis establerts per a les diferents fases d'aquest tipus de projectes urbanístics.





L'AGÈNCIA CATALANA DE DADES JA VA ADVERTIR EL CONSISTORI





"No es tracta d'un error, ja que tant la regidora del Districte de Sant Andreu com el president llavors del Patronat Municipal van ser alertats més d'una vegada d'aquesta irregularitat" afirma a CatalunyaPress Luís Fernández, un dels representants veïnals, per a qui una " demostració clara" que es van incomplir els terminis és el fet que "l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va advertir a l'Ajuntament i fins i tot va emetre una resolució on qualificava d'infracció molt greu aquesta dilatació del procés i el fet que les dades de centenars de veïns estiguessin més temps exposats de manera pública" .





"Ja no és només pels diners pagats de més, sinó pel temps i els esforços que ens ha portat i ens està comportant informar reiteradament l'Ajuntament i batallar perquè reconeguin que es van saltar els terminis, cosa que fins ara no han fet", confessa Fernández. La denúncia inclou la Comissió de Govern de l'Ajuntament , l'exregidora de Sant Andreu Laia Ortiz, l'actual regidora Lucía Martín, així com l'alcaldessa Ada Colau i els expresidents i exgerents del Patronat Municipal de l'Habitatge .





"EXCUSES" I MALA FE





L'Ajuntament sosté que el retard final va ser degut a un recurs de reposició presentat per un particular , fet que els veïns rebutgen i qualifiquen d'"excusa". "El que addueix el consitori no té res a veure amb el que va passar, ja que aquest recurs i altres que nosaltres mateixos presentem s'inclouen dins de les fases que preveu la llei" explica Fernández, que deixa entreveure certa mala fe en la manera de procedir municipal : "Vam poder comprovar que fins i tot en una acta d'un plenari del Districte es va ometre la part de la intervenció de la nostra associació en què tornàvem a informar la regidora i tot l'equip de govern de la infracció comesa".