Un nen de dos anys serà operat encara que els seus pares es negaven a que rebés sang de vacunats

Diverses persones donen sang /@EP





Un jutge del Tribunal de Mòdena, a Itàlia, ha admès el recurs presentat per l'hospital Sant'Orsola de Bolonya després que uns pares es neguessin a operar el seu fill de dos anys si per això havia de rebre sang de persones vacunades contra el Covid-19.





El nen té una cardiopatia i ha de passar per quiròfan de forma urgent, de fet està ingressat a l'hospital. Però des del centre sanitari van informar que potser requeria transfusions de sang i va ser llavors quan els pares, antivacunes, van denegar el permís per operar el seu fill.





Els progenitors es negaven que el petit van rebre sang de persones que havien estat vacunades contra el Covid-19 i van començar una campanya en xarxes socials per buscar donants que no haguessin rebut el sèrum.





L'hospital, per la seva banda, va presentar un recurs al·legant que els arguments dels pares no tenien base científica , ja que no hi ha cap inconvenient que els vacunats donen sang i les vacunes no poden passar d'un cos a un altre. De fet, les persones que volen donar sang han d'esperar dos dies des de la inoculació del sèrum per assegurar-se que no tenen efectes adversos. A més, assenyalen des de l'hospital, encara que la sang pot tenir anticossos en cap cas no contenen la vacuna. El jutjat ha donat la raó als metges i el menor podrà ser operat.