El periodista Juan Cruz s'incorpora a Premsa Ibèrica com a adjunt a la Presidència

El periodista canari Juan Cruz /@Premsa Ibérica - EP





El periodista i escriptor canari Juan Cruz s'incorpora a Premsa Ibèrica com a adjunt a la Presidència després de 45 anys al diari 'El País' , on va ser part de l'equip fundador i va estar al capdavant de diferents responsabilitats en aquest diari.





Nascut al Port de la Creu (Tenerife) el 1948, Cruz acumula una dilatada trajectòria com a periodista, escriptor i editor. Va estudiar Periodisme i Història a la Universitat de La Laguna i va començar a escriure en premsa amb tan sols tretze anys, al setmanari esportiu 'Aire Libre'. Poc després es va incorporar a la redacció de 'La Tarde' i, més tard, a 'El Día', diari avui pertanyent a Premsa Ibèrica en què va créixer com a periodista.





En aquesta època va ser també corresponsal a Tenerife del diari 'La Provincia', que va ser precisament l'embrió del grup Prensa Ibérica.





Juan Cruz va ser un dels fundadors de 'El País' , on també va exercir tasques molt diverses: corresponsal a Londres, cap d'Opinió, redactor en cap de Cultura o adjunt a la Direcció. Fins al gener d'aquest any ha estat lligat al Grup Prisa, on també ha estat director de Coordinació Editorial, director de Comunicació del Grup Santillana i director de l'Oficina de l'Autor.





A més, ha dirigit també l'editorial Alfaguara i, com a novel·lista, va ser Premi Benito Pérez Armas de novel·la el 1972, amb 'Crónica de nada hecha trazos'; Premi Azorín amb 'El somni d'Oslo' (1988) i ha estat guardonat amb el Premi Canàries 2000 de Literatura i el premi Nacional de Periodisme Cultural. Ha estat també premi Comillas d'Història, Biografia i Memòries 2009 per 'Egos revueltos'.





També ha publicat 'Edat de la memòria', 'Taronja', 'Retrat de fum', 'Guchillo de arena', 'El niño descalzo' i 'Al terrat'. Altres dels seus llibres són 'Serena' (contes), 'Excés d'equipatge' (assaig), una 'Memòria d'El País', 'La foto dels suecs', 'El pes de la fama', 'Una historia pendiente' (novel·la), 'Contra la sinceritat', 'La platja de l'horitzó' (Destino, 2004), Tant de bo octubre', 'Moltes vegades em vas demanar que t'expliqués aquests anys', 'Periodisme? Val la pena viure per a aquest ofici', 'Egos Revueltos', 'Contra l'insult', 'Un ofici de bojos', 'Viatge a les Illes Canàries', 'Memòria de Mario a dehora i sempre amb Benedetti' (Del Centre de Editors, 2013), 'Espècies en extinció' i 'Jaime Salinas. L'ofici d'Editor'.





El 2017 va publicar 'Un cop de vida' a Alfaguara, editorial en què va publicar l'any passat el seu penúltim llibre, 'Primeras personas', sobre personatges que va conèixer. El seu darrer llibre ha estat 'Ciudadano Polanco', sobre l'empresari que va impulsar El País.





Juan Cruz també ha estat guardonat amb el Premi d'Honor de l'Associació de la Premsa de Madrid i amb el Premi Llegenda del Gremi Llibreters de Madrid. El periodista i escriptor ja venia col·laborant amb els diaris canaris de Premsa Ibèrica, 'El Día' i 'La Provincia', i amb el diari 'Clarín' de Buenos Aires com a columnista.