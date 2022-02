Sanitat aprova el fàrmac Evusheld per a majors de 18 immunodeprimits que no responguin a la vacuna

Un nen és vacunat en una escola /@EP





La Comissió de Salut Pública, en què estan representades el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, ha aprovat aquest dimarts el medicament Evusheld per a la prevenció de Covid-19 indicat per a persones majors de 18 anys o més amb immunodepressió greu que no responguin a la vacunació i les que la tenen contraindicada amb risc molt alt de malaltia greu després de la infecció per Covid.





Així mateix, la Comissió de Salut Pública ha acordat incloure l'aplicació de la vacuna Novaxovid (Novavax) i les dosis de record en persones amb condicions d'alt risc (Grup 7 de l'estratègia) i en tractaments amb immunosupressors .





Al voltant de Novavax , es recomana aquesta vacuna per a persones que no s'han pogut vacunar o que han rebut vacunació incompleta per al·lèrgies a algun dels components de les altres vacunes disponibles o per altres indicacions mèdiques.





Entre altres punts, la Comissió de Salut Pública ha decidit mantenir en set dies els aïllaments per a persones que donin positiu a Covid-19 igual que les quarantenes per als no vacunats. Això sí, queden exemptes d'aïllament les persones que malgrat ser un contacte estret amb un positiu tinguin pauta completa de vacunació.