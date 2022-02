El BOE publica l'eliminació de l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes a l'aire lliure

La mascareta deixa de ser obligatòria a exteriors aquest dijous /@EP





El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dimecres la modificació del decret per la qual, a partir d'aquest dijous, les màscares ja no seran obligatòries en exteriors després que així ho hagi aprovat el darrer Consell de Ministres i després de l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).





No obstant això, aquesta obligatorietat de l'ús de la mascareta es manté en esdeveniments multitudinaris que tenen lloc en espais a l'aire lliure quan els assistents estiguin drets o, si estan asseguts, quan no es pugui mantenir una distància de seguretat d'almenys 1,5 metres entre persones o grups de convivents.





També segueix sent obligatori l'ús de mascareta als mitjans de transport públic, especificant-se que això inclou andanes i estacions de viatgers i telefèrics. A més, aquesta mesura de control no farmacològic també es manté a qualsevol espai tancat d'ús públic o que estigui obert al públic.





El decret recorda que la relaxació de les mesures que inclou aquest Reial decret, proposada per a la població general, s'ha de valorar a nivell individual d'acord amb la pertinença a grups de més vulnerabilitat, la vacunació i l'activitat i comportament social que pugui incrementar els riscos de transmissió.





Si bé l'ús de la màscara ha estat una mesura clau de control del COVID-19, l'esmentat decret recull que l'evidència disponible sobre la transmissió del virus en els diferents àmbits indica que el seu ús té un impacte més gran en espais interiors en què es reuneixen persones que no conviuen habitualment i en grans aglomeracions on no poden mantenir distàncies de seguretat i s'estableixen interaccions amb múltiples persones.





D'altra banda, també apunten que les variants actualment en circulació del SARS-CoV-2 semblen produir un quadre clínic menys greu segons els estudis disponibles i això contribueix a modificar la valoració de la situació epidèmica del COVID-19, malgrat les altes incidències observades entre els passats mesos de desembre i gener.





Les mascaretes en exteriors han permès suavitzar altres mesures amb un impacte socioeconòmic més gran i mantenir una interacció social més gran, segons recull el decret, que posa en valor que les recomanacions d'ús i obligatorietat s'han anat adaptant al coneixement de la malaltia i, sobretot, a l'evolució de l'epidèmia i les necessitats de control de la transmissió.