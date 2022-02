El cupó de l’ONCE celebra el Dia Mundial de la Ràdio, un mitjà molt vinculat a les persones cegues

El Dia Mundial de la Ràdio és el motiu del cupó de l'ONCE del diumenge 13 de febrer, coincidint amb la celebració d'aquesta data. Cinc milions i mig de cupons difondran aquest mitjà de comunicació que està molt vinculat a les persones cegues.





Cupó de la ONCE de diumenge 13 de febrer /@ONCE





A casa seva, als tradicionals quioscos de l'ONCE o als parcs i zones de passeig es pot comprovar com les persones cegues o amb baixa visió solen tenir al seu costat una ràdio o l'escolten a través dels mòbils. Una de les eines que els connecta amb tothom, sense necessitat de moure's del seu lloc i que els ofereix música, lleure, cultura, informació, esports...





La Ràdio s'està adaptant a les Noves Tecnologies i als gustos de les audiències, a través dels podcasts que permeten als oients escoltar els programes quan millor els convingui.





De la importància de la Ràdio en dona compte també el seu protagonisme al Cinema, amb pellícules com 'Historias de la radio' (J.L. Sáenz de Heredia, 1955); 'Solos en la madrugada' (José Luis Garci, 1978); 'Días de radio' (Woody Allen, 1987); 'Good Morning, Vietnam' (Barry Levinson, 1987); 'El último show' (Robert Altman, 2006), per citar-ne només algunes.





I també la música ha portat a les seves notes la Radio, amb èxits com ‘Radio Ga Ga’, de Queen; 'Rock n Roll Radio', de Ramones; 'Radio nowhere', de Bruce Springsteen; 'Súbeme la radio', d'Enrique Iglesias; 'Video Killed The Radio Star' (The Buggles); 'On the Radio', de Donna Summer, entre moltes altres.





El propòsit de celebrar un Dia Mundial de la Ràdio és destacar la importància d’aquest mitjà de comunicació, facilitar l’accés a la informació a través de la ràdio i millorar l’establiment de xarxes entre les emissores. El 3 de novembre del 2011, la 36 Conferència General de la UNESCO va aprovar la instauració del Dia Mundial de la Ràdio. La idea inicial va partir de l'Acadèmia Espanyola de la Ràdio, sent la Delegació Permanent d'Espanya a la UNESCO la que va presentar formalment la proposta.