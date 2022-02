Els Mossos retiren un cadàver a la platja de Viladecans

Troben el cos sense vida d'un home a la platja de Viladecans /@Mossos





Els Mossos d'Esquadra van retirar aquest dilluns el cadàver d'un home de la platja de Viladecans. La primera hipòtesi és que va morir per causes naturals, cosa que aclariran els resultats de l'autòpsia.





El cadàver va ser vist aquest dilluns a les 18.15 hores per un home que passejava per la platja. Al costat del cos es va trobar una bicicleta, i per això els agents pensen que podria haver-li donat un infart mentre practicava esport. Tot i això, cal esperar els resultats de l'autòpsia per confirmar-ho o, per contra, conèixer de què va morir.





Seguirem informant.